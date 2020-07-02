Е. Алтабаева провела личный приём севастопольцев

Source: Russia – Council of the Federation

По всем озвученным во время приёма проблемам будут подготовлены обращения в органы исполнительной власти региона, заверила сенатор.

Представитель в Совете Федерации от законодательного органа государственной власти Севастополя, член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Екатерина Алтабаева АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя после вынужденного перерыва провела личный приём граждан, которые обратились с вопросами, требующими оперативного решения.

С просьбой об оказании поддержки обратился руководитель ветеранской организации одного из основных рыбопромысловых предприятий региона Владимир Гаврилюк. В 2020 г. исполняется 60 лет с момента основания одного из крупнейших предприятий города. Ветераны задали вопрос, как будут проходить торжественные мероприятия, подготовленные к этой дате. «Для людей, которые вложили свою душу, силы и жизнь в производство и, конечно, в развитие города-героя Севастополя, мы обязательно сделаем то, что обещали», — заверила Екатерина Алтабаева.

В частности, сенатор сообщила, что во Дворце культуры рыбаков будет организована фотовыставка, посвященная работе предприятия и его ветеранам.

Екатерина Алтабаева провела личный приём севастопольцев

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Екатерина Алтабаева провела личный приём севастопольцев

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Екатерина Алтабаева провела личный приём севастопольцев

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Екатерина Алтабаева провела личный приём севастопольцев

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Екатерина Алтабаева провела личный приём севастопольцев

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Екатерина Алтабаева провела личный приём севастопольцев

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Житель Севастополя Нариман Ягъяев попросил содействовать в возобновлении работы по выделению земельных участков льготным категориям граждан (репрессированные граждане, многодетные семьи и чернобыльцы). Он отметил, что в 2016 г. Законодательным Собранием города был принят соответствующий закон.

«Подготовка необходимой проектной документации ещё не завершена. Будем обязательно обращаться в правительство Севастополя и добиваться конечного результата, чтобы люди начали получать землю», — сказала Екатерина Алтабаева.

Севастополец Николай Кравец обратился с проблемными вопросами микрорайона бухты Казачья. Они касаются организации парковочных зон, возобновления строительства поликлиники в микрорайоне и застройки территории.

Парламентарий отметила, что по всем озвученным во время приёма проблемам будут подготовлены обращения к врио Губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву и в органы исполнительной власти.

Екатерина Алтабаева заверила, что приёмы граждан в обычном режиме возобновятся после снятия всех ограничений, введённых в рамках режима повышенной готовности на территории Севастополя.

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