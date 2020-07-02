И. Ялалов: Финансирование проектов по реконструкции участков трассы М-5 Урал в Башкортостане должно быть поддержано

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор ознакомился с ходом работ по реконструкции трассы М-5 в Башкортостане.

Ирек Ялалов ознакомился с ходом реализации наиболее значимых объектов в Уфимском, Буздякском и Благоварском районах Республики Башкортостан

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Ирек Ялалов ознакомился с ходом реализации наиболее значимых объектов в Уфимском, Буздякском и Благоварском районах Республики Башкортостан

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Ирек Ялалов ознакомился с ходом реализации наиболее значимых объектов в Уфимском, Буздякском и Благоварском районах Республики Башкортостан

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Ирек Ялалов ознакомился с ходом реализации наиболее значимых объектов в Уфимском, Буздякском и Благоварском районах Республики Башкортостан

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Ирек Ялалов ознакомился с ходом реализации наиболее значимых объектов в Уфимском, Буздякском и Благоварском районах Республики Башкортостан

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Ирек Ялалов ознакомился с ходом реализации наиболее значимых объектов в Уфимском, Буздякском и Благоварском районах Республики Башкортостан

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Ирек Ялалов ознакомился с ходом реализации наиболее значимых объектов в Уфимском, Буздякском и Благоварском районах Республики Башкортостан

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Ирек Ялалов ознакомился с ходом реализации наиболее значимых объектов в Уфимском, Буздякском и Благоварском районах Республики Башкортостан

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Член Комитета Совета Федерации по экономической политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Башкортостан Ирек Ялалов ЯлаловИрек Ишмухаметовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Башкортостан посетил с рабочим визитом участки реконструкции трассы М-5 «Урал», где ознакомился с ходом реализации наиболее значимых объектов в Уфимском, Буздякском и Благоварском районах Республики Башкортостан.

Необходимо продолжить мероприятия над расширением и доведением федеральных автомобильных дорог до современных требований и Совет Федерации окажет всемерное содействие

В ходе поездки сенатор отметил высокую социально-экономическую значимость работ для развития сразу трех районов республики. По его словам необходимо продолжить мероприятия над расширением и доведением федеральных автомобильных дорог до современных требований и Совет Федерации окажет всемерное содействие в решении поставленных задач.

В Республике Башкортостан в прошлом году дан старт реконструкции федеральной автодороги М-5 «Урал» (км 1480 – км 1494) в Уфимском районе. Данный участок расположен на обходе Уфы с выходом на мкр. Шакша. По проекту в рамках работ предусмотрено расширение проезжей части до шести полос движения, строительство двух транспортных развязок, трех путепроводов, трех надземных пешеходных переходов и моста через реку Юрмаш. Участок дороги будет полностью освещен, а также установлены элементы автоматизированной системы управления дорожным движением, что позволит обеспечить бесперебойный и безопасный проезд транзитного транспорта.

«На заседаниях в Москве обсуждался вопрос по дополнительному финансированию проектов по реконструкции участков автомобильной дороги М-5 Урал в Республике Башкортостан и Челябинской области. Со стороны Совета Федерации эту инициативу нужно поддерживать и продвигать активными темпами», — сообщил Ирек Ялалов.

Также значительный объем работ выполняется и на федеральной дороге М-7 «Волга». В рамках комплексного плана предусмотрено строительство и реконструкция нескольких участков автомобильной дороги М-7 «Волга».

Всего к 2024 году в Республике Башкортостан в рамках реализации Комплексного плана будет реконструировано 161 км федеральных трасс.

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