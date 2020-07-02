Костромские газовики приняли участие в профилактическом рейде по местам проживания многодетных семей

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

30 июня 2020, 20:45

Специалисты «Газпром газораспределение Кострома» приняли участие в профилактическом рейде, организованном специалистами «ГУ МЧС России по Костромской области», «Центра гражданской защиты г. Костромы» и «Центра социальной помощи семье и детям» по местам проживания многодетных семей.

В ходе рейда газовики провели осмотр и проверили состояние газового оборудования 5 домовладений, провели мероприятия, направленные на обучение населения основным правилам безопасности при эксплуатации газового оборудования, вручили памятки по безопасному использованию газа в быту.

«В подобных профилактических рейдах мы принимаем участие регулярно. В дни летних каникул для нас особенно важно акцентировать внимание родителей на соблюдении правил безопасности. Хочется призвать родителей к повышению грамотности в части использования газа в быту, бдительности и ответственности. Выделите, пожалуйста, 5 минут своего времени и уделите их изучению правил безопасной эксплуатации газовых приборов вместе с детьми. Также хочу обратить внимание на то, что детям дошкольного возраста пользоваться газовыми приборами категорически запрещено», — сказал начальник службы эксплуатации ВДГО/ВКГО Андрей Макеенко.

Важно соблюдать следующие правила безопасности:

Прежде, чем включить газовую плиту, нужно открыть окно или форточку, чтобы обеспечить приток воздуха;

Ни в коем случае не оставлять включенную плиту без присмотра;

При появлении на кухне резкого, неприятного запаха открыть окна и двери для проветривания, выйти из помещения и позвонить в аварийную службу по телефону 104 или 112 (с мобильного). После этого ни в коем случае не возвращаться в квартиру, ждать приезда аварийной службы на улице.

При запахе газа в помещении также нельзя пользоваться электроприборами, включать и выключать свет.

В связи с введенными в Костромской области ограничительными мерами по предотвращению распространения COVID-19, прежде чем приступить к своим профессиональным обязанностям сотрудники АО «Газпром газораспределение Кострома» проводят обработку рук антисептическими средствами и надевают маски.

Справка

АО «Газпром газораспределение Кострома» входит в Группу ООО «Газпром межрегионгаз». На сегодняшний день АО «Газпром газораспределение Кострома» обслуживает 3949,98 км наружных газопроводов природного газа по всей территории области.

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