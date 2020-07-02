Л. Гумерова: Необходима донастройка законодательства для использования дистанционного обучения в чрезвычайных ситуациях

Source: Russia – Council of the Federation

Безусловным приоритетом является обеспечение получения очного образования, которое нельзя заменить заочными формами, сказала глава профильного Комитета СФ.

Опыт России, когда мы вынужденно перешли на дистанционный формат, для того, чтобы обеспечить непрерывность образовательного процесса в период пандемии, заинтересовал все крупнейшие страны. Об этом сказала председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан комментируя высказанную министрами образования стран «Группы 20» заинтересованность опытом России по организации дистанционного образования в период, когда из‑за коронавируса очная учеба стала невозможной.

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«Мы были вынуждены практически одномоментно перевести 16,5 миллиона школьников на дистанционное обучение. Наш опыт оказался столь удачным, потому что вся работа была организована очень четко и слаженно: Министерством просвещения были оперативно изданы рекомендации, как организовать этот процесс. Они были доведены до каждого субъекта, до каждой школы. В первые дни стала четко и профессионально работать «горячая линия», это помогло снять огромное количество вопросов», — рассказала сенатор.

Кроме того, отметила Лилия Гумерова, учитывая, что не в каждой семье были необходимые гаджеты, очень быстро – через благотворительные организации, через поддержку субъектов, муниципалитетов было приобретено 500 тысяч компьютеров, ноутбуков и планшетов для ребят и 23 тысячи — для педагогов, что позволило решить вопрос технического обеспечения.

«Наконец, была разработана не имеющая аналогов в мире уникальная мультимедийная платформа, которая позволила объединить образовательные телепроекты, электронные и классические учебники. А там, где нет интернета, школьники могли слушать лучшие уроки, лучших педагогов страны через телевизионную связь».

Была разработана не имеющая аналогов в мире уникальная мультимедийная платформа, которая позволила объединить образовательные телепроекты, электронные и классические учебники

Но самое главное в этой системе, подчеркнула глава профильного комитета – это педагоги. «За любым успехом стоит человек, педагог с большой буквы. Российские учителя нашли ключик к сердцу каждого ребенка, быстро и оперативно преодолевали все трудности, установили контакт, придумывали различные формы работы».

Говоря о возможности использовать дистанционный формат в будущем, Лилия Гумерова отметила, что безусловным приоритетом является обеспечение получения очного образования, которое нельзя заменить заочными формами.

Вместе с тем, необходимо быть готовыми к использованию дистанционного формата обучения в чрезвычайных ситуациях, провести донастройку законодательного регулирования этого процесса, сказала глава Комитета СФ. «Сенаторы оперативно предложили поправки, которые, в частности, касаются, непрерывности образовательного процесса, чтобы в режиме чрезвычайной ситуации и повышенной готовности организовать дистанционное обучение либо по всей стране, либо в отдельно взятом субъекте Федерации».

Другое предложение, сказала Лилия Гумерова, касается распределения полномочий между Министерством науки и высшего образования и Министерством просвещения — по организации дистанционного образования.

Одной из важных задач, считает сенатор, является дальнейшая подготовка педагогов к работе в дистанционном формате. Кроме того, нужно донастраивать инфраструктуру дистанционного образования. «Есть понимание по синхронизации подходов в рамках нацпроектов – чтобы появились отечественные платформы, которые обеспечивают качественную коммуникацию учителя с учениками».

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