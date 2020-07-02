Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации обсудили ход подготовки проектов нормативных правовых актов, необходимых для реализации норм федеральных законов, принятых в 2014–2020 гг.

В Совете Федерации прошло совещание по вопросу «О ходе подготовки проектов нормативных правовых актов, необходимых для реализации норм федеральных законов, принятых в 2014–2020 годах». Открыл заседание председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

Провел мероприятие первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский. ЛисовскийСергей Федоровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курганской области

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Сенатор проинформировал, что Комитетом постоянно ведется работа по исполнению решения о недопустимости нарушения установленных сроков принятия подзаконных нормативных правовых актов. Это решение было принято на ежегодном совещании Председателя Совета Федерации со статс-секретарями – заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти 6 декабря 2019 г.

В соответствии с Федеральным законом «О парламентском контроле» и статьей 75 Регламента Совета Федерации требуется рассмотреть вопрос о ходе подготовки Министерством сельского хозяйства РФ проектов нормативных правовых актов, необходимых для реализации норм федеральных законов, принятых в 2014 – 2020 гг.

«Следует отметить, что от своевременной и качественной подготовки нормативных правовых актов зависит эффективность реализации принятых законодательных решений. Всего в настоящее время эта работа ведется по 46 подзаконным актам по 19 федеральным законам», — отметил Сергей Лисовский.

По его словам, за период, прошедший с прошлого рассмотрения этого вопроса Министерством проделана серьезная работа, приняты 17 подзаконных актов. Три приказа Минсельхоза России, направлены на реализацию норм Федерального закона «О карантине растений».

Вместе с тем, добавил законодатель, не принят 21 нормативный правовой акт, первичный контрольный срок исполнения по которым был определен на период 2015–2019 гг. и в дальнейшем перенесен на 2020 г. «Безусловно, по ряду документов имеются объективные причины задержки их принятия, в том числе необходимость внесения изменений в федеральные законы, но мы видим, что есть и резервы в повышении эффективности этой работы».

Сергей Лисовский напомнил, что Регламентом Правительства РФ установлен Порядок подготовки проектов нормативных правовых актов Правительства, необходимых для реализации федеральных законов. В этом порядке указано, что со дня принятия на заседании Правительства решения о внесении проекта федерального закона в Государственную Думу, федеральный орган исполнительной власти начинает подготовку проектов нормативных правовых актов, необходимых для реализации соответствующего документа. После принятия во втором чтении проекта федерального закона заместитель Председателя Правительства дает поручение внести в Правительство проекты соответствующих нормативных правовых актов.

Таким образом, Регламентом предусмотрен значительный период времени для подготовки подзаконных актов, уточнил сенатор. «Однако на практике мы видим, что сроки их принятия значительно затягиваются».

Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Алексей Майоров

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Алексей Майоров и Сергей Лисовский

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Сергей Белоусов, Алексей Майоров и Сергей Лисовский

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Сергей Белоусов и Алексей Майоров

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Сергей Белоусов и Алексей Майоров

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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В этой связи Сергей Лисовский призвал Минсельхоз России обратить внимание на соблюдение сроков подготовки подзаконных актов и повысить эффективность работы в данной сфере.

Заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Белоусов БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края отметил, что отечественные аграрии умеют работать в сложных условиях. Он считает, что непростая обстановка текущего года, вызванная ограничениями в связи с распространением новой коронавирусной инфекции не повлияла на планы сельхозорганизаций.

«Посевная кампания стартовала вовремя и прошла в штатном режиме практически во всех субъектах нашей страны. Мы понимаем, какую роль играет устойчивое сельское хозяйство и насколько важно поддержать тружеников АПК. Поэтому задача законодателей обеспечить достойные условия для жизни и работы на селе через создание необходимой нормативно-правовой базы и осуществление постоянного парламентского контроля за своевременным принятием подзаконных актов», — сказал сенатор.

«Мы продолжим мониторинг ситуации с разработкой нормативных правовых актов Минсельхозом России и дополнительно рассмотрим этот вопрос в период осенней сессии 2020 года», — заверил глава Комитета СФ Алексей Майоров, подводя итоги дискуссии.

В мероприятии приняли участие члены Совета Федерации, статс-секретарь – заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Иван Лебедев, эксперты.

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