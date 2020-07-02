О принимаемых органами прокуратуры мерах по защите прав граждан и законных интересов бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации на постоянном контроле находятся вопросы соблюдения прав граждан и интересов государства в условиях распространения COVID-19.

За прошедшую неделю прокурорами пресечены нарушения, связанные с нарушением прав работников, в том числе медицинского персонала, на своевременную оплату труда.

По итогам проведенных прокуратурой Советского района г. Красноярска проверок произведены выплаты 215 медицинским работникам краевого бюджетного учреждения здравоохранения в размере 975 тыс. рублей. Во исполнение представлений прокуроров в Республике Крым погашена задолженность по зарплате перед работниками 3 государственных предприятий на сумму более 4 млн рублей. В Приморском крае только после принятых прокуратурой мер 165 работникам санатория выплачена зарплата за вторую половину мая 2020 года в размере 3 млн рублей.

За истекшую неделю по мерам прокурорского реагирования обеспечено перечисление 29,8 млн рублей стимулирующих выплат, чем восстановлены права 1,1 тыс. медицинских сотрудников. В этот же период органами прокуратуры защищены трудовые права 5,8 тыс. граждан, перед которыми погашена задолженность по зарплате в размере более 125 млн рублей.

Прокуроры продолжают защищать права пациентов при оказании медицинской помощи, предоставлении им лекарственных средств.

В Ямало-Ненецком автономном округе по результатам рассмотрения информации прокуратуры дополнительно развернуто 50 коек, приняты меры для дополнительной установки еще 180 коек в медицинских организациях округа.

После прокурорского вмешательства в Республике Ингушетия фармацевтической организацией 10 граждан были обеспечены необходимыми лекарствами, учреждением приняты меры к недопущению подобных фактов в дальнейшем.

На постоянном контроле прокуроров находятся вопросы надлежащего ценообразования. В Верхнекамском районе Кировской области потребовалось прокурорское реагирование в связи с завышением цен на социально-значимые продукты питания от 18 % до 23 % (крупы, мясо и др.).

В рамках обеспечения прав граждан на получение предусмотренных мер социальной поддержки прокурорами пресекались нарушения, связанные с несвоевременным рассмотрением их заявлений, неправомерным занижением размеров выплат. Так, в Новосибирской области по результатам рассмотрения внесенного в региональный орган исполнительной власти представления произведен перерасчет размера пособия по безработице 2275 гражданам на сумму более 10 млн рублей. По представлению прокурора Ленинского района г. Саранска восстановлены права опекуна двух несовершеннолетних детей на получение единовременной социальной выплаты в размере 10 тыс. рублей на каждого. В рамках рассмотрения представления прокуратуры центром занятости населения г. Краснодара 10 гражданам выплачены пособия по безработице, которые ранее были неправомерно занижены.

Прокурорами принимались меры, направленные на понуждение к соблюдению действующих ограничительных мер и выполнению требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

Неисполнение санитарно-эпидемиологических требований, повлекших заражение 12 сотрудников и 107 постояльцев дома-интерната, послужило основанием к возбуждению по инициативе прокурора Рамонского района Воронежской области уголовного дела по ч. 1 ст. 236 УК РФ. В Свердловской области по факту заражения 28 граждан коронавирусной инфекцией на церемонии бракосочетания прокурором направлены материалы в органы предварительного расследования. По результатам их проверки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 236 УК РФ.

Обеспечивалось прокурорское реагирование, направленное на защиту прав субъектов предпринимательства.

По результатам прокурорского вмешательства в указанный период перед предприятиями погашена задолженность по исполненным контрактам на сумму более 1 млрд рублей, пресечено 133 необоснованных проверки контролирующими органами.

Во исполнение внесенных органами прокуратуры Чеченской Республики представлений 16 органами местного самоуправления обеспечено издание нормативных правовых актов, устанавливающих льготы по земельному налогу для субъектов малого и среднего предпринимательства, порядок приостановления начисления арендных платежей, отсрочки их уплаты. К дисциплинарной ответственности привлечено 17 должностных лиц. По протестам прокуратуры Чувашской Республики приведены в соответствие с федеральным законодательством 4 административных регламента, содержащих избыточные требования при предоставлении государственных услуг. Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования перед субъектами предпринимательской деятельности в Хабаровском крае погашена задолженность по государственным и муниципальным контрактам в размере более 30 млн рублей.

Всего прокурорами субъектов Российской Федерации (по оперативным данным) за истекшую неделю в анализируемой сфере выявлено 1,6 тыс. нарушений закона, внесено 557 представлений, в суды направлено 565 исков, объявлено 116 предостережений. По протестам прокуроров отменено (изменено) 234 правовых акта. По инициативе прокуроров 95 лиц привлечены к административной ответственности, 237 – к дисциплинарной, возбуждено и расследуется 7 уголовных дел.

С учетом государственной важности соблюдения законодательства, направленного на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, ситуация находится под личным контролем Генерального прокурора Российской Федерации.

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