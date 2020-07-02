Перспективы коммерциализации космической деятельности рассмотрели в Совете Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

А. Дмитриенко провел в режиме видеоконференции парламентские слушания, посвященные развитию частной космонавтики.

Член Комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Дмитриенко ДмитриенкоАлексей Геннадиевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пензенской области провел парламентские слушания на тему «О коммерциализации космической деятельности: проблемы и перспективы».

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В мероприятии приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Константин Долгов, ДолговКонстантин Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин, ЕпишинАндрей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области представители Счетной палаты РФ, Федерального агентства связи, государственных корпораций «Роскосмос» и «Ростех», отраслевых научно-исследовательских учреждений, коммерческих организаций.

Алексей Дмитриенко напомнил, что вопрос о коммерциализации космической деятельности относится к реализации государственной политики и осуществлению нормативно-правового регулирования в области космической деятельности. Это одна из целей деятельности Госкорпорации «Роскосмос».

Вопрос о коммерциализации космической деятельности относится к реализации государственной политики и осуществлению нормативно-правового регулирования в области космической деятельности

Сенатор отметил, что проработка вопросов, связанных с коммерциализацией космической деятельности, в том числе в части использования внебюджетных средств, предусмотрена в перечне поручений Президента РФ по итогам комплексной проверки деятельности Роскосмоса, Указом Президента РФ «Об основах государственной политики Российской Федерации в области космической деятельности на период до 2030 года и дальнейшую перспективу» и Стратегией развития госкорпорации на период до 2025 года и перспективу до 2030 года.

«Подобные обсуждения проводятся не впервые. К сожалению, большинство правильных рекомендаций до сих пор не реализованы», — сказал парламентарий.

Алексей Дмитриенко

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Парламентские слушания на тему «О коммерциализации космической деятельности: проблемы и перспективы» в формате видеоконференции

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Парламентские слушания на тему «О коммерциализации космической деятельности: проблемы и перспективы» в формате видеоконференции

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Андрей Епишин

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Алексей Дмитриенко

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Парламентские слушания на тему «О коммерциализации космической деятельности: проблемы и перспективы» в формате видеоконференции

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Парламентские слушания на тему «О коммерциализации космической деятельности: проблемы и перспективы» в формате видеоконференции

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Первый заместитель генерального директора по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Государственной корпорации «Роскосмос» Юрий Урличич проинформировал о программе «Сфера» как основе для развития коммерческого космического рынка России и рассказал о мировых трендах в обсуждаемой сфере.

Заместитель Генерального директора Акционерного общества «Главкосмос» Виталий Сафонов представил позицию Госкорпорации на международном космическом рынке. Основная цель деятельности компании – продвижение продукции и услуг российской ракетно-космической промышленности на международный рынок и управление комплексными международными проектами.

В обсуждении приняли участие заместитель генерального директора ФГУП «Космическая связь» Евгений Буйдинов, аудитор Счетной палаты Андрей Перчян.

Участники парламентских слушаний рассмотрели возможность внесения изменений в действующее законодательство в части создания и использования космической техники, материалов и технологий, а также международного сотрудничества РФ в области исследования и использования космического пространства. Были рассмотрены мировые тенденции коммерциализации космической отрасли.

По итогам обсуждения будут подготовлены рекомендации с учетом прозвучавших предложений.

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