Проектная документация ООО «Газпром проектирование» прошла ведомственную экспертизу ООО «Газпром ВНИИГАЗ»

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

2 июля 2020, 16:25

В июне ООО «Газпром проектирование» получило положительное заключение ООО «Газпром ВНИИГАЗ» по объекту «Разработка проектной документации на строительство поисково-оценочной скважины № 72 Кшукского месторождения».

Проектная документация выполнена специалистами Московского филиала ООО «Газпром проектирование». Проектом предусмотрена подготовка площадки строительства и проектные решения по бурению, креплению и испытанию (освоению) скважины № 72 Кшукского месторождения Камчатки.

Цель бурения скважины — поиск и оценка залежей углеводородов утхолокской свиты и перспективных объектов верхнемеловых отложений. Поисково-оценочная скважина запроектирована на глубину 4315 м и вскрывает литолого-стратиграфический разрез с многочисленными осложнениями и непростыми термобарическими условиями. В частности, температура на проектной глубине доходит до 190 °C, и прогнозное пластовое давление составляет порядка 85 МПа. Поверхностные условия осложнены заболоченностью территории и наличием охранных зон поверхностных водотоков. ПАО «Газпром» реализует на полуострове Камчатка поручения президента РФ о газификации Камчатского края.

Справка

ООО «Газпром проектирование» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», сочетающее в себе передовые технологии и 80-летний опыт, накопленный ведущими институтами Группы «Газпром» в сфере проектирования для нефтегазовой отрасли России. Является поставщиком проектных решений для газоснабжения России.

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