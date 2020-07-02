Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 2 июля. – В целях популяризации использования природного газа в качестве моторного топлива, а также поддержки малого и среднего бизнеса в рамках реализации программы субсидирования перевода транспорта на газомоторное топливо стартовала акция по выбору логотипа и слогана для автомобилей на газомоторном топливе.

Логотип и слоган, которые наберут наибольшее количество голосов по результатам опроса, предусматривается размещать на специальных наклейках, которые в дальнейшем участники программы смогут получить для своего переоборудованного транспорта.

Проголосовать можно здесь.

Голосование продлится до 12:00 часов 6 июля 2020 г.

Напомним, Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал Постановление №886 от 19 июня 2020 года, предусматривающее дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса и граждан при переходе на компримированный природный газ.

Документ предусмтаривает возможность малому и среднему бизнесу, а также гражданам, включая самозанятых, в 2020 году перевести технику на недорогой и экологичный природный газ (метан) за 2/3 от стоимости. Кроме того, одновременно с субсидией из бюджета владельцы смогут получить поддержку и в рамках маркетинговой программы ПАО «Газпром», размер такой поддержки составит ещё около 30% от стоимости перевода автомобиля на метан.



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