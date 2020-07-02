С. Михайлов осмотрел ход реконструкции объектов образования и культуры в селе Олинск Нерчинского района

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор находится в Забайкальском крае с рабочей поездкой.

Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края Сергей Михайлов МихайловСергей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края в рамках рабочей поездки в регион осмотрел социальные объекты в селе Олинск Нерчинского района, в которых проходит капитальный ремонт в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

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В рабочей поездке приняли участие глава Нерчинского района Роман Сенотрусов, архитектор района Вера Батуева, председатель районного комитета сельского хозяйства и продовольствия Владимир Шахов.

Сергей Михайлов обратил внимание, что сельское поселение Олинское — единственное село в Забайкальском крае, которое вошло в программу по комплексному развитию сельских территорий в этом году. В рамках федеральной программы получено 54,1 миллиона рублей. Из них — более 90 проц. средств были направлены из федерального бюджета на условиях софинансирования.

«Благодаря настойчивости главы села Оксаны Шмакотиной, Олинск в рамках программы смог получить федеральное финансирование на ремонт трех объектов социальной инфраструктуры. Будут капитально отремонтированы дом культуры, детский сад и общеобразовательная школа», — отметил сенатор.

По его словам, несмотря на то, что проект по капремонту социальных объектов села прошел успешный отбор в Министерстве сельского хозяйства РФ, беспокоит снижение стоимости работ по итогам торгов. «Так, стоимость ремонта школы снизилась почти на 10 миллионов рублей. Это вызывает опасения с точки зрения качества предусмотренных работ. В связи с этим, руководством района принято решение вести тщательный контроль», — сказал сенатор, подчеркнув, что для этого был заключен договор с региональным государственным строительным надзором.

Сергей Михайлов также добавил, что с началом работ выяснился ряд недочетов, которые не были предусмотрены проектом. В частности, речь идет об отсутствии уличного освещения, площадок для сбора мусора, запасной лестницы и аварийного выхода. «Для того, чтобы исправить ситуацию, глава села вместе с руководством Нерчинского района предлагает перераспределить средства, оставшиеся в результате экономии по другим объектам», — уточнил сенатор.

«В целом, ремонтные работы проходят интенсивно, например, дом культуры ремонтируется с опережением по графику. Сейчас нужно приложить все усилия для того, чтобы объекты были сданы в срок, чтобы дети уже в начале учебного года смогли пойти в обновленные школу, детский сад и дом культуры», — добавил парламентарий.

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