Телефонные разговоры с лидерами Азербайджана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана

Source: President of Russia – Kremlin

По инициативе партнёров состоялись телефонные разговоры Владимира Путина с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым Алиев Ильхам ГейдаровичПрезидент Азербайджана , Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым Токаев Касым-Жомарт КемелевичПрезидент Республики Казахстан , Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном Рахмон Эмомали ШариповичПрезидент Республики Таджикистан и Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым Мирзиёев Шавкат МиромоновичПрезидент Республики Узбекистан .

Лидеры стран СНГ тепло поздравили Владимира Путина с успешным проведением общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Отмечалось, что его результаты убедительно свидетельствуют о широкой поддержке обществом курса на социально-экономическое развитие страны и упрочение российской государственности. Высказаны пожелания благополучия и процветания российскому народу.

В ходе бесед затрагивались также актуальные вопросы двусторонних отношений и сотрудничества в различных областях, включая взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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