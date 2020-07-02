Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ посетил Свято-Успенский Святогорский монастырь и обсудил перспективы развития комплекса.

Туристический поток в Пушкинские Горы в Псковской области значительно увеличился за год, отметил заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области в ходе рабочей поездки в регион.

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Вместе с председателем совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» Сергеем Степашиным, губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и митрополитом Псковским и Порховским Тихоном Андрей Турчак посетили Свято-Успенский Святогорский монастырь и обсудили перспективы развития комплекса.

«Скоро здесь достроят гостиницу на 21 номер, есть трапезная на 140 мест, проблема общепита очень остро стоит в городе», — сказал Андрей Турчак и подчеркнул, что во время работ везде «стараются сохранить единую архитектуру».

Андрей Турчак посетил Свято-Успенский Святогорский монастырь и обсудил перспективы развития комплекса

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Андрей Турчак посетил Свято-Успенский Святогорский монастырь

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Андрей Турчак посетил Свято-Успенский Святогорский монастырь

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Андрей Турчак посетил Свято-Успенский Святогорский монастырь и обсудил перспективы развития комплекса

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Андрей Турчак посетил некрополь Пушкиных-Ганнибалов и возложил цветы к могиле Пушкина

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По его словам, монастырь должен развиваться совместно с Пушкинским заповедником.

«Мы впервые будем обсуждать генеральный план и стратегию развития монастыря. Но очевидно одно: он не может развиваться отдельно от музея-заповедника. Хотелось бы, чтобы здесь была синергия. Нам сегодня нужно понять, какие объекты могут попасть в зону АНО, а какие нет», — подчеркнул вице-спикер СФ.

Участники визита также посетили некрополь Пушкиных-Ганнибалов, где возложили цветы к могиле Пушкина.

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