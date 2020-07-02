Т. Кусайко: Разрабатывается программа проекта «Дети Арктики»

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор встретилась с губернатором Мурманской области.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области в ходе своей рабочей поездки в регион встретилась с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. ЧибисАндрей ВладимировичГубернатор Мурманской области

Татьяна Кусайко встретилась с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом

Сенатор и глава региона обсудили текущие вопросы повестки дня.

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Татьяна Кусайко рассказала губернатору о федеральном проекте «Дети Арктики». По ее словам, одной из его приоритетных задач является развитие образования и обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей его получения для населения самых отдалённых районов Севера.

Одной из его приоритетных задач является развитие образования и обеспечение государственных гарантий доступности

Также в ходе общения с Андреем Чибисом сенатор озвучила предложение, поступившее ей от жительницы Мурманска. Оно касалось популяризации педагогических профессий и статуса педагога.

Татьяна Кусайко встретилась с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом

«Действительно, очень важно определить лучших профессионалов не только среди педагогов школ, но и тех, кто работает в дошкольных учреждениях, поощрить и простимулировать их в продвижении своих идей в профессиональной деятельности, в воспитании подрастающего поколения», — пояснила Татьяна Кусайко.

Глава региона поддержал инициативу и дал поручение проработать озвученное предложение.

Также парламентарий проинформировала губернатора о том, как в настоящее время решается вопрос оказания помощи регионам Крайнего Севера в отношении корректировки коэффициента дифференциации, применяемого для расчета субвенции для ОМС.

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