Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ИКИ РАН#Главное02.07.2020 10:55

Ушел из жизни Михаил Павлинский

На 61-м году жизни скончался Михаил Николаевич Павлинский, доктор физико-математических наук, заместитель директора Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) по научной работе.

Михаил Павлинский прошел путь от инженера до заместителя директора ИКИ РАН, являлся специалистом в области рентгеновской астрономии и космического приборостроения по внеатмосферной астрономии, занимался исследованием компактных источников и диффузного излучения в области Центра Галактики, светимости сверхмассивной черной дыры, новых нейтронных звезд и черных дыр в области хребта Галактики. Ученый был удостоен премии Европейской Академии и первой премии Евразийского Астрономического общества.

Под руководством Михаила Николаевича был создан первый в России рентгеновский телескоп с оптикой косого падения ART-XC, который позже был установлен на космическую обсерваторию «Спектр-РГ». Его вклад в реализацию этого уникального проекта сложно переоценить: коллеги знают, с какой ответственностью и трепетом он подходил к выполнению своей работы.

Кончина Михаила Николаевича стала тяжелым ударом для его семьи, российской науки и всей космической отрасли. Светлая память о нем останется с нами навсегда.

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