Ю. Воробьев принял участие в 42‑м заседании Российского организационного комитета «Победа»

Source: Russia – Council of the Federation
Мероприятие состоялось в режиме видеоконференцсвязи под председательством Президента РФ.
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел заседание Российского организационного комитета «Победа».
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел заседание Российского организационного комитета «Победа»
«Преступления нацистов и их приспешников, геноцид в отношении народов Советского Союза не имеют срока давности. И такая оценка должна быть незыблемой в нашем законодательстве и в системе международного права. Прошу коллег из соответствующих ведомств над этим подумать и вести постоянно работу в этом направлении, в том числе развивая те принципы, которые заложены в конституционных поправках», — сказал глава государства.
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