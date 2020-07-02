Ю. Воробьев принял участие в 42‑м заседании Российского организационного комитета «Победа»

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие состоялось в режиме видеоконференцсвязи под председательством Президента РФ.

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел заседание Российского организационного комитета «Победа».

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел заседание Российского организационного комитета «Победа»

«Преступления нацистов и их приспешников, геноцид в отношении народов Советского Союза не имеют срока давности. И такая оценка должна быть незыблемой в нашем законодательстве и в системе международного права. Прошу коллег из соответствующих ведомств над этим подумать и вести постоянно работу в этом направлении, в том числе развивая те принципы, которые заложены в конституционных поправках», — сказал глава государства.

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Обсуждались итоги рассмотрения поступивших заявок от городов-претендентов для присвоения почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» и итоги сбора подписей за присвоение городам этого почетного звания.

В состав оргкомитета «Победа» входят представители Правительства, Совета Федерации, Государственной Думы, руководители федеральных органов исполнительной власти, представители ряда ветеранских и молодежных общественных организаций.

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