Source: Russia – Council of the Federation

Состоялась встреча Президента России с рабочей группой по подготовке поправок к Конституции РФ.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края прокомментировал итоги встречи Президента России Владимира Путина с рабочей группой по подготовке поправок к Конституции Российской Федерации.

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«Граждане России сделали свой выбор на общероссийском голосовании в пользу принятия конституционных поправок, что говорит о высоком уровне консолидации общества по ключевым вопросам», отметил Андрей Клишас, – «Поправки являются синтезом лучших мировых конституционных практик и ожиданий наших сограждан в вопросах должного государственного устройства. Нам удалось возвести интересы человека в ранг центральной идеи, на которой основываются все принимаемые изменения».

Широкое участие институтов гражданского общества в процессе голосования свидетельствует о зрелости независимых от государства институтов и отношений, на которые мы можем в дальнейшем рассчитывать. Гражданское общество действительно стало прочной опорой нашего государства, — считает сенатор.

Нам удалось возвести интересы человека в ранг центральной идеи, на которой основываются все принимаемые изменения

Парламентарий подчеркнул, что приоритеты и ценности, отраженные в обновленной Конституции, должны уже сейчас быть восприняты органами публичной власти всех уровней и должностными лицами. «В центре принятия решений находится человек, его права и свободы. Особое внимание посвящено социальным правам и гарантиям, которые составляют центральное ядро конституционных поправок».

«Нам предстоит масштабная работа по практической реализации конституционных поправок», — отметил Андрей Клишас. — «Адаптация законодательной базы – серьезная задача. Это касается как законодательства о правовом положении органов публичной власти, так и текущего федерального законодательства и законодательства субъектов в социальной, экологической, образовательной и иных сферах. Нам предстоит сформировать новый тип культуры публичного управления. Выстраивается обновленная единая система публичной власти в стране, важная роль в которой будет отведена местному самоуправлению – самому близкому к народу уровню публичной власти».

В заключение председатель Комитета Совета Федерации заметил, что обновленная российская Конституция приобретает социально-ценностный характер. «Мы будем активно работать над тем, чтобы закрепленные ценности были реализованы уже в ближайшее время, и граждане почувствовали, что они сделали правильный выбор».

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