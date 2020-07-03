Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦНИИмаш#ЦУП#Главное#МКС#МКС-63#Прогресс МС-1403.07.2020 18:58

Внеплановая коррекция орбиты МКС

Центр управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») 3 июля 2020 года в 18:53 мск провел внеплановую коррекцию орбиты Международной космической станции для уклонения от возможного столкновения с космическим мусором. Все операции прошли штатно в полном соответствии с расчётами российских специалистов баллистической службы.

Для данного маневра использовались двигатели грузового корабля «Прогресс МС-14», который пристыкован к агрегатному отсеку модуля «Звезда» российского сегмента МКС. Они проработали около 100 секунд и сообщили станции приращение скорости 0,5 м/с. В результате чего высота орбиты МКС увеличилась, по предварительным данным, на 900 метров.

В настоящее время экипаж длительной экспедиции МКС-63 в составе космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, а также астронавтов NASA Кристофера Кэссиди, Дугласа Херли и Роберта Бенкена работает по запланированной программе. Обстановка на околоземной орбите находится под постоянным контролем Центров управления полётами в Королёве и в Хьюстоне (США).

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