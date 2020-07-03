В Коста-Рике российский гуманитарный груз передан представителям Центральноамериканского парламента

Source: Russia – Council of the Federation

Гуманитарная помощь была подготовлена по поручению Председателя Совета Федерации после обращения Председателя ПАРЛАСЕН.

В столице Коста-Рики г. Сан-Хосе состоялась торжественная церемония передачи российского гуманитарного груза представителям Центральноамериканского парламента (ПАРЛАСЕН).

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Груз представляет собой 100 российских тест-систем и реагентов для проведения 10 тысяч исследований на наличие новой коронавирусной инфекции в государствах-участниках Центральноамериканского парламента.

В столице Коста-Рики г. Сан-Хосе состоялась торжественная церемония передачи российского гуманитарного груза представителям Центральноамериканского парламента

Гуманитарная помощь была подготовлена по поручению Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга после поступившего обращения Председателя ПАРЛАСЕН Нади де Леон Торрес.

В столице Коста-Рики г. Сан-Хосе состоялась торжественная церемония передачи российского гуманитарного груза представителям Центральноамериканского парламента

Совет Федерации получил существенную поддержку со стороны Министерства иностранных дел Российской Федерации и Роспотребнадзора, а также авиакомпании «Azur Air», которая осуществила доставку.

Центральноамериканский парламент (ПАРЛАСЕН) – межпарламентская организация, объединяющая Доминиканскую Республику, Гватемалу, Гондурас, Никарагуа и Сальвадор. Штаб-квартира организации находится в Гватемале.

В столице Коста-Рики г. Сан-Хосе состоялась торжественная церемония передачи российского гуманитарного груза представителям Центральноамериканского парламента

Председатель Центральноамериканского парламента (ПАРЛАСЕН) Надя де Леон Торрес направила благодарность Председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко за решение о направлении этого особо ценного гуманитарного груза.

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