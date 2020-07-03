В. Матвиенко: Российско-ливийское сотрудничество по парламентской линии имеет большие перспективы

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялась встреча Председателя Совета Федерации с Председателем Палаты депутатов Ливии.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга провела встречу с Председателем Палаты депутатов Государства Ливия Агилой Салехом.

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В беседе приняли участие заместитель Председателя СФ Ильяс Умаханов, УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев, КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Фарит Мухаметшин. МухаметшинФарит Мубаракшевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области

России не безразлична судьба Ливии и ее народа

«России не безразлична судьба Ливии и ее народа. Внимательно следим за событиями, происходящими на ее территории. Надеемся на преодоление тяжелого этапа развития страны, Искренне хотим, чтобы Ливия стала процветающим государством», — сказала Валентина Матвиенко.

Председатель СФ выразила твердую уверенность в том, что внутриливийские разногласия не имеют иной альтернативы, кроме политического решения путем мирных переговоров.

Агила Салех заявил о важности инициатив со стороны России и международного сообщества для установления мира на ливийской земле. Председатель Палаты депутатов Государства Ливия подтвердил стремление к партнерству и сотрудничеству с Россией на основе ливийских законов и международного права.

Состоялся обмен мнениями по путям выхода из ливийского кризиса. Дана оценка оптимальных путей для нормализации ситуации.

Наши взгляды на ситуацию и подходы к ее решению близки или совпадают

«Наши взгляды на ситуацию и подходы к ее решению близки или совпадают. Схожесть позиций – весомый аргумент для сотрудничества по парламентской линии, которое имеет большие перспективы», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

Председатель СФ также отметила, что российские парламентарии поддерживают международные механизмы, направленные на урегулирование ситуации в Ливии.

«Готовы содействовать запуску процесса политического урегулирования в Ливии с одновременным усилением роли ООН», — заключила Валентина Матвиенко.

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