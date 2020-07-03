В ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» провели учения нештатных аварийно-спасательных формирований

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3 июля 2020, 10:50

В ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» прошли учения нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ). В учебно-тренировочных занятиях, которые состоялись в Ульяновске, было задействовано 7 сотрудников и 3 единицы спецтехники аварийно-диспетчерской газовой службы (АДС).

Цель учений: отработка действий аварийных бригад и спасательных городских подразделений по локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций на опасных производственных объектах и по эвакуации и спасению людей из загазованной среды.

Перед началом учебно-тренировочных занятий были приняты дополнительные профилактические меры против распространения новой коронавирусной инфекции: применяемые спецтехника и оборудование прошли дезинфекционную обработку, все участники применяли маски и перчатки.

Согласно легенде учений в диспетчерскую аварийной газовой службы Ульяновского филиала ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» поступило сообщение о запахе газа, обнаруженном возле жилого дома. Незамедлительно на место происшествия прибыли бригады газовиков-спасателей. В ходе учебной тренировки в кратчайшее время были приняты меры по локализации и ликвидации ЧС на подземном газопроводе и газораспределительном пункте, отработаны действия по эвакуации условно пострадавшего из загазованной среды, оказанию ему первой медицинской помощи.

Во второй части учений был проведен смотр спецтехники, снаряжения и оборудования нештатных аварийно-спасательных формирований ООО «Газпром газораспределение Ульяновск». Сотрудники АДС Ульяновского филиала компании провели краткую презентацию оборудования и спецсредств, применяемых при локализации и ликвидации ЧС в городских условиях.

«По итогам учений наш личный состав НАСФ показал высокий уровень подготовки. Последовательная отработка элементов и динамика прошедших учений показали, что наши бригады, имеющие статус спасателя, готовы оперативно отреагировать на ЧС и оказать первую помощь нашим потребителям практически в любых условиях», — рассказал генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» Владимир Камеко.

В ближайшее время подобные учения пройдут в других филиалах газораспределительной организации.

Справка

Ежегодно в филиалах компании «Газпром газораспределение Ульяновск» проводятся учения аварийно-диспетчерских газовых служб. Цель контрольно-тренировочных мероприятий: повысить эффективность и оперативность взаимодействия городских спасательных служб различных ведомств при локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объектах системы газоснабжения Ульяновской области.

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