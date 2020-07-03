В Приморье суд вынес приговор о нападении иностранных моряков на сотрудников пограничной службы

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Находкинский городской суд Приморского края вынес приговор по уголовному делу в отношении иностранного гражданина. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти).

Судом установлено, что в сентябре 2019 года должностными лицами Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в ходе патрулирования в Японском море обнаружено иностранное рыболовное судно, экипаж которого осуществлял незаконную добычу кальмара. Приняты меры к задержанию данных лиц, досмотру и доставлению в порт Находка.

В свою очередь 18 иностранных моряков в целях воспрепятствования законным действиям пограничной службы вооружились подручными предметами и напали на 11 пограничников, высадившихся на судно.

При этом трое из фигурантов, находясь в различных местах корабля, в ходе нападения нанесли военнослужащим удары палками по телу, применив насилие, опасное для жизни и здоровья.

Обвинительное заключение по делу утверждал заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя проговорил иностранного гражданина к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

В отношении двоих других нападавших уголовные дела находятся на рассмотрении в Находкинском городском суде.

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