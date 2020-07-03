В Россию из Казахстана экстрадирован гражданин Киргизии, обвиняемый в убийстве и разбое

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации состоялась экстрадиция из Республики Казахстан гражданина Киргизской Республики Мирзохиджана Бутабаева.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство группой лиц, сопряженное с разбоем) и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).

По версии следствия, в феврале 2016 года во Владивостоке Бутабаев со знакомым выполняли строительные работы на территории частного домовладения. С целью хищения имущества, они напали на заказчика работ и убили его. После этого они похитили банковскую карту потерпевшего и сняли с его счета 150 тыс. рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

Бутабаев скрылся от органов предварительного следствия и был объявлен в международный розыск.

В мае 2019 года его задержали на территории Казахстана.

Генеральная прокуратура Российской Федерации направила зарубежным коллегам запрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности, который был удовлетворен.

В связи со сложившейся ситуацией, связанной с распространением вируса COVID-19, пересечение государственной границы Российской Федерации экстрадируемым согласовано с оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

В сопровождении спецконвоя Мирзохиджан Бутабаев доставлен в Россию.

Кроме того, казахскими компетентными органами удовлетворены еще три российских запроса о выдаче Алихана Дзаурова, Елены Полоскиной и Абдували Очилова, которые также обвиняются в совершении ряда преступлений.

Так, Дзаурову вменяются деяния, предусмотренные ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов).

Полоскина обвиняется по пп. «а, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), а Очилов – по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

Указанные граждане в сопровождении спецконвоя также доставлены на территорию Российской Федерации.

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