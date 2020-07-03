В Ростовской области вынесен приговор по уголовному делу об умышленном распространении ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Октябрьский районный суд г. Ростова-на-Дону вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя Ростовской области. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от обстоятельств, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

В суде установлено, что обвиняемый разместил в мобильном мессенджере видеозапись, содержащую не соответствующую действительности информацию о массовом конфликте между водителями автотранспортных средств и сотрудниками полиции, выполнявшими задачи по реализации ограничительных мер, которые введены Правительством области в целях противодействия распространения новой коронавирусной инфекции.

Распространенная обвиняемым информация вызвала широкий общественный резонанс и могла повлечь нарушение условий жизнедеятельности населения и нанести ущерб здоровью граждан.

Судом мужчине назначено наказание в виде 80 часов обязательных работ.

Приговор в законную силу не вступил.

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