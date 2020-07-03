В Самарской области прокуратурой организована проверка в связи с повреждением на газопроводе в Волжском районе

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Самарской области организовала проверку в связи с повреждением на газопроводе низкого давления в километре от села Верхняя Подстепновка Волжского района. По предварительной информации, 2 июля 2020 года при проведении земляных работ аварийной бригадой была повреждена незаконная врезка в технологический газопровод низкого давления диаметром 377 мм.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

На месте происшествия работу по координации деятельности контролирующих и правоохранительных органов осуществляет заместитель прокурора области.

По результатам проверки будет решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования, дана оценка действиям ответственных должностных лиц.

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