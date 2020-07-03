«Газпром трансгаз Томск» проводит Фестиваль профессионального мастерства в новом формате

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3 июля 2020, 15:50

1 июля определились первые победители X Фестиваля профессионального мастерства «Лучший по профессии» ООО «Газпром трансгаз Томск», организованного Корпоративным институтом компании.

Фестиваль профессионального мастерства ООО «Газпром трансгаз Томск» проводится в два этапа. Сначала лучших определяют филиалы, затем победители соревнуются между собой. Всего в рамках фестиваля проводится 34 конкурса профессионального мастерства рабочих (специалистов) на присвоение званий «Лучший по профессии» и «Лучший специалист». В 2019 году состоялось 18 конкурсов, в этом году еще 16.

С 15 по 19 июня прошел теоретический этап по всем профессиям и специальностям. Участникам нужно было за два часа ответить на 200 тестовых вопросов. За выполнением заданий дистанционно следил куратор: на экраны в Корпоративном институте выводилась картинка со всех 26 филиалов.

С 20 по 26 июня в номинациях «Лучший специалист по охране труда», «Лучший преподаватель», «Лучший молодой работник», «Лучший специалист делопроизводства», «Лучший внутренний аудитор интегрированной системы менеджмента» прошел практический этап.

По словам директора Корпоративного института Дины Бакало, организаторам удалось обеспечить соблюдение принципа равенства условий для участников из всех филиалов компании, а также организовать взаимодействие конкурсантов и членов жюри в онлайн-режиме.

Конкурсы проводятся с соблюдением всех необходимых мер предосторожности, участники выполняют задания дистанционно. К примеру, участники конкурса «Лучший молодой работник» готовили презентацию о себе и проходили спортивное тестирование. Претенденты на звание «Лучший специалист делопроизводства» писали диктант — каждый в своем филиале, но все в одно и то же время. Участники конкурса «Лучший внутренний аудитор интегрированной системы менеджмента» по видеоконференцсвязи защищали результаты внутреннего аудита ИСМ.

«В этом году фестиваль проходит в непривычной форме, но его содержание практически не изменилось, если не считать обновления заданий, — говорит председатель рабочей конкурсной комиссии конкурса профессионального мастерства „Лучший внутренний аудитор ИСМ“ ООО „Газпром трансгаз Томск“, руководитель группы управления ИСМ Владимир Овчаренко. — Участники продемонстрировали высокий уровень знаний и навыков».

В течение четырех дней члены рабочих конкурсных комиссий оценивали выполнение конкурсантами заочных заданий, и 1 июля были подведены итоги. Лучшим специалистом по охране труда стал инженер по охране труда и промышленной безопасности Инженерно-технического центра Константин Климкин. Первое место в номинации «Лучший преподаватель» заняла Елена Четвилова, специалист Корпоративного института. Лучшим молодым работником признан заместитель начальника отдела инженерных систем службы строительного контроля ИТЦ Никита Коньков. Победителем конкурса «Лучший специалист делопроизводства» стала Олеся Прейдер, сотрудник Администрации. Лучшим внутренним аудитором интегрированной системы менеджмента признан диспетчер по транспорту газа Алтайского ЛПУМГ Сергей Вильгельм.

Практическая часть конкурсов по остальным номинациям («Лучший машинист технологических компрессоров», «Лучший монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии», «Лучший водитель автобуса» и другим) предварительно запланирована на август. Точная дата проведения будет определена исходя из эпидемиологической обстановки.

Всего в X Фестивале профессионального мастерства «Лучший по профессии» ООО «Газпром трансгаз Томск» принимают участие 317 человек.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Томск» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Компания обеспечивает эксплуатацию газотранспортных систем в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока. Общая протяженность эксплуатируемых магистральных нефте- и газопроводов превышает 11,5 тысячи километров.

В составе компании 26 филиалов, в том числе 19 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, одно линейное производственное управление магистральных трубопроводов. Компания эксплуатирует десять компрессорных станций, одну насосно-компрессорную станцию, 134 газораспределительные станции.

В ООО «Газпром трансгаз Томск» внедрена и функционирует Интегрированная система менеджмента, включающая в себя:

Систему менеджмента качества, соответствующую требованиям стандартов СТО Газпром 9001–2018, ISO 9001:2015 и ГОСТ Р ИСО 9001–2015;

Систему экологического менеджмента, соответствующую требованиям стандартов ISO 14001:2015 и ГОСТ Р ИСО 14001–2016;

Систему управления производственной безопасностью, соответствующую требованиям международного стандарта ISO 45001:2018.

Численность персонала предприятия — более 8800 человек. Головной офис компании расположен в Томске. Генеральный директор — Владислав Иванович Бородин.

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