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Центр Келдыша. Достижения в нанотехнологиях и наноматериалах – Новости – Госкорпорация «Роскосмос»

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#Центр Келдыша#Главное

03.07.2020 13:02

Достижения в нанотехнологиях и наноматериалах

В Исследовательском центре имени М.В. Келдыша (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») прошло заседание секции Научно-технического совета по нанотехнологиям и наноматериалам. В работе принял участие генеральный директор, д.т.н. Владимир Кошлаков. С целью разработки перспективной космической техники были представлены результаты работ, полученные за первое полугодие 2020 года.

По направлению наноструктурированных материалов и покрытий специалистами Центра Келдыша разработан метод нанесения терморегулирующего покрытия из оксида алюминия на детали электрического ракетного двигателя, которое позволяет снизить рабочую температуру и, тем самым, увеличить ресурс двигателя. Экспериментально исследован процесс нанесения теплозащитного покрытия со структурой пирохлора на макеты камеры сгорания жидкостного ракетного двигателя. Данное покрытие обладает пониженной теплопроводностью и повышает надежность работы такого двигателя. Была отработана технология изготовления эмалевого радиопрозрачного терморегулирующего покрытия для спиральных плат антенно-фидерных устройств и разработан метод формирования плотного покрытия из оксида алюминия на основе атомно-слоевого осаждения с низкой проницаемостью газовых молекул.

В Центре Келдыша ведутся разработки наносистем и наноустройств с целью внедрения новейших космических технологий. На Научно-техническом Совете были озвучены технические решения по созданию адаптивных поверхностей для космических аппаратов на основе аморфно-кристаллических материалов с эффектом обратимой памяти формы. Специалистами Центра Келдыша исследованы процессы получения гексаборида лантана для создания высокоэффективных эмиттеров электронных пучков, разработан и изготовлен макет мобильной платформы для пространственной локализации газовых выбросов и представления телеметрической информации об окружающей среде. Разработаны чувствительные элементы тензометрических датчиков давления, создаваемых на базе новых конструктивных решений, а также разработан метод изготовления малонапряженных многослойных элементов СВЧ-коммутаторов для ракетно-космической техники.

Центр по применению нанотехнологий в энергетике и электроснабжении космических систем функционирует одновременно и как Центр коллективного пользования, который обеспечивает доступ к исследовательскому и технологическому оборудованию исследователям, выполняющим разработки в сфере наноиндустрии Госкорпорации «Роскосмос» в рамках мероприятий различных профильных федеральных целевых программ, а также организациям других отраслей.

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