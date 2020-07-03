Д. Шатохин провел встречу с руководством УФСИН по Республике Коми

Source: Russia – Council of the Federation

Стороны обсудили развитие производственного сектора уголовно-исполнительной системы региона и взаимодействие в части формирования федерального законодательства.

Член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми Дмитрий Шатохин ШатохинДмитрий Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми провел рабочую встречу с врио начальником УФСИН России по Республике Коми Дмитрием Коноваловым. В ходе совещания были рассмотрены перспективы развития производственного сектора республиканской пенитенциарной системы.

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«Сегодня мы системно рассматриваем вопросы расширения системы трудовой адаптации заключенных, доступа предприятий УИС в государственным и муниципальным закупкам. Кроме этого работа ведется и по привлечению предпринимательского сообщества с целью организации своих производств на площадке учреждений УИС», — отметил парламентарий.

В свою очередь Дмитрий Коновалов рассказал, что на сегодняшний день между государственными и муниципальными учреждениями Республики и исправительными учреждениями УФСИН заключены договорные отношения на общую сумму свыше 14 миллионов рублей, при этом имеющийся производственный потенциал учреждений УФСИН, помимо уже находящихся на исполнении заказов, позволяет дополнительно разместить заказы на поставку металлоизделий, легкой промышленности, мебельного производства, сельскохозяйственной продукции, продукции деревообработки и иных изделий.

Участники совещания отметили необходимость дальнейшего совершенствования законодательной базы уголовно-исполнительной системы и обозначили пути по повышению эффективности использования производственного потенциала УФСИН.

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