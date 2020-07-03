Замминистра спорта Одес Байсултанов посетил Центр тестирования ГТО в Севастополе

Source: Russia Ministry of Sport

Заместитель Министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов в рамках рабочего визита в Севастополь посетил Центр тестирования ГТО, находящийся на территории Детско-юношеской спортивной школы № 6.

Здесь замминистра провёл встречу с начальником Управления по делам молодёжи и спорта города Севастополя Сергеем Резниченко. Стороны обсудили вопросы, связанные с возобновлением мероприятий ГТО в регионе и обеспечением Центра тестирования необходимым оборудованием для подготовки граждан к выполнению нормативов.

«Задачей Минспорта России является создание условий для развития личности, воспитания патриотизма, обеспечения активного долголетия граждан и конкурентоспособности российского спорта на международной арене, – сказал Одес Байсултанов. – Именно с этой целью мы с коллегами находимся в Республике Крым с рабочим визитом, так как данный регион является одним из стратегически важных субъектов нашей страны – здесь находятся наши подведомственные организации».

Кроме этого, замминистра принял участие в церемонии награждения знаками отличия ГТО, где вручил заслуженные награды 15 участникам комплекса. Большинству значкистов в скором времени предстоит поступать в высшие учебные заведения страны. Согласно порядку приёма вузы должны учитывать наличие золотого знака при подсчёте баллов. Количество дополнительных баллов определяет образовательное учреждение.

Начиная с 2015 года по апрель 2020 года в Севастополе выполнили нормативы на знак отличия комплекса ГТО 2816 физкультурников, в том числе 530 человек – на бронзовый, 1236 человек – на серебряный и 1050 участников – на золотой знак отличия.

Пресс-служба Минспорта России

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