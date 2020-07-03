Л. Гумерова: Необходимо усилить взаимодействие вузовской науки, реального сектора экономики, бизнеса, регионов

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Сенатор приняла участие в заседании Общественного совета при Министерстве науки и высшего образования РФ.

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан в режиме видеоконференции приняла участие в заседании Общественного совета при Министерстве науки и высшего образования РФ на тему «Образовательные организации высшего образования в условиях пандемии и после нее».

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В мероприятии участвовали председатель Комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов, Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, председатель Общественного совета при Минобрнауки РФ, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян, ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Владимир Мау, ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов, ректор Национального исследовательского Томского государственного университета Эдуард Галажинский.

Лилия Гумерова

Лилия Гумерова отметила, что пандемия испытала на прочность систему отечественного образования, которая достойно справилась с задачей сохранения непрерывности образовательного процесса. Она напомнила об оперативно разработанных сенаторами законодательных инициативах по донастройке дистанционного образования в условиях повышенной готовности, разграничения полномочий по его организации между Министерством просвещения РФ и Министерством науки и высшего образования РФ. При этом, подчеркнула сенатор, дистанционное образование было и остается составной частью традиционного образования. Безусловным приоритетом является обеспечение получения очного образования, которое нельзя заменить дистанционными формами, подчеркнула сенатор.

Пандемия испытала на прочность систему отечественного образования, которая достойно справилась с задачей сохранения непрерывности образовательного процесса

Лилия Гумерова напомнила о внесенном законодателями предложении концепцию бюджета на предстоящий период об ассигнованиях на финансовое обеспечение доработки и внедрения отечественных цифровых платформ и сервисов организации дистанционного образования.

Она также сообщила, что руководством страны поддержаны предложения сенаторов о продлении льготного периода по образовательным кредитам в условиях пандемии, снижения ставок по ним.

Говоря о потребности регионов в подготовке педагогических, медицинских, инженерных кадрах, Лилия Гумерова рассказала о проведенной видеоконференции в марте с участием профильных министерств, ректоров вузов, регионов. «Мы обсудили вопросы укрепления высшей школы на местах, создания современных, конкурентоспособных условий для учебы и жизни талантливой молодежи, развития необходимой инфраструктуры, новых производств, а также лучшие практики субъектов по обеспечению приоритетной кадровой потребности региональных рынков труда».

Как считает Лилия Гумерова, ситуация, связанная с противодействием коронавирусной инфекции, требует создания оперативных инструментов реагирования на вызовы времени. Необходимо тесное взаимодействие вузовской науки, реального сектора экономики, бизнеса, регионов.

По ее словам, этим задачам отвечает и создание Евразийского научно-образовательного центра в Уфе. Сенатор поблагодарила Министра науки и высшего образования РФ за недавний визит в Башкортостан и поддержку этого проекта.

Кроме того, сенатор высказалась за то, чтобы у студентов была возможность представлять свои практические проекты в качестве дипломных работ. «Считаю такое предложение своевременным. Это позволит ребятам на практике проявить свои знания в интересах страны».

Лилия Гумерова пригласила участников мероприятия к совместной работе в рамках запланированного на осень «круглого стола» на тему «О реализации мер поддержки студентов образовательных организаций высшего образования, направленных на предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции и обеспечение качества высшего образования».

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