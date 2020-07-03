Source: Russia Federal Space
Гонец. МКСР «Луч» ретранслировала данные голосования с МКС – Новости – Госкорпорация «Роскосмос»
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#Гонец#Главное#Луч#МКС
03.07.2020 09:00
МКСР «Луч» ретранслировала данные голосования с МКС
Многофункциональная космическая система ретрансляции «Луч», оператором которой является Спутниковая система «Гонец» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), успешно обеспечила передачу с борта Международной космической станции (МКС) данных о голосовании по поправкам к Конституции Российской Федерации члена экипажа 63-й длительной экспедиции на МКС — космонавта Роскосмоса Ивана Вагнера.
Посредством отечественного широкополосного канала связи также состоялся первый сеанс видеоконференцсвязи, в рамках которого генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова обсудили с российскими членами экипажа важность и значимость поправок в Конституцию России.
Павел Черенков, генеральный директор Спутниковой системы «Гонец»: «Я рад, что в день общероссийского голосования система ретрансляции „Луч“ обеспечила связь с требуемыми характеристиками».
В настоящее время в рамках испытаний Многофункциональной космической системы ретрансляции «Луч» идет отработка широкополосного канала связи с российским сегментом МКС, по итогам которой система «Луч» должна стать надежной и современной альтернативой американской системе ретрансляции TDRS. Спутниковая система «Гонец» работает над этой важной задачей совместно с Центральным научно-исследовательским институтом машиностроения и Ракетно-космической корпорацией «Энергия» им. С.П. Королёва (входят в Госкорпорацию «Роскосмос»), используя ресурсы российских космических аппаратов-ретрансляторов «Луч-5Б» и «Луч-5В».
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