М. Павлова: Принятые в Челябинской области меры поддержки предприятий позволили оперативно запустить новое производство

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор рассказала о мерах региональной поддержки бизнесу и ознакомилась с деятельностью новой линии производства медицинских масок.

Маргарита Павлова посетила челябинскую фабрику шнуров

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Маргарита Павлова посетила челябинскую фабрику шнуров

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Маргарита Павлова посетила челябинскую фабрику шнуров

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Маргарита Павлова посетила челябинскую фабрику шнуров

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Маргарита Павлова посетила челябинскую фабрику шнуров

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Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области Маргарита Павлова ПавловаМаргарита Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области посетила челябинскую фабрику шнуров.

Предприятие специализируется на производстве и поставках веревочной продукции для хозяйственных целей и производственных нужд. В течение двух недель, получив финансовую поддержку от региона в рамках программы поддержки малого и среднего бизнеса «Антивирус», предприятие переориентировалось на выпуск эластичного шнура для медицинских масок.

В рамках программы поддержки малого и среднего бизнеса «Антивирус», предприятие переориентировалось на выпуск эластичного шнура для медицинских масок

В ходе визита на предприятие Маргарита Павлова ознакомилась с деятельностью новой линии производства и выяснила, какие меры региональной поддержки бизнесу были оказаны и какие еще нужны для восстановления экономики в постковидный период.

По словам сенатора, в период восстановления экономики правительством региона расширен список мер поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, включая программы льготного заёмного финансирования.

«Принимаемые регионом меры позволили не только сохранить производство, но и создать новые рабочие места и выпускать социально значимую продукцию, востребованную в регионе. Видна точечная, вдумчивая и продуманная работа в работе с предпринимательским сообществом», — озвучила итоги беседы с участниками мероприятия Маргарита Павлова.

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