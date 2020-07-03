О. Старостина встретилась с активом родителей приёмных семей Ненецкого автономного округа

Source: Russia – Council of the Federation

Особого внимания и поддержки на федеральном уровне заслуживает гражданская и нравственная позиция семей, берущих на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отметила сенатор.

Член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, сенатор от исполнительной власти Ненецкого автономного округа Ольга Старостина. СтаростинаОльга Валентиновнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа

Сенатор в рамках работы в регионе встретилась с активом родителей приемных семей округа.

В ходе встречи обсудили меры поддержки семей, в которых воспитываются приемные дети, особенности дистанционного обучения в период пандемии коронавирусной инфекции, также затронули социальный аспект поправок к Конституции РФ, сообщила сенатор.

Ольга Старостина отметила, что в НАО уделяется большое внимание вопросам поддержки приемных семей. С 2016 года реализуется государственная программа Ненецкого автономного округа «Профилактика социального сиротства, обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ненецком автономном округе».

По мнению сенатора, особого внимания и поддержки на федеральном уровне заслуживает гражданская и нравственная позиция семей, берущих на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. «Необходимо формировать в обществе позитивное отношение к институту замещающей семьи. Прием ребенка в семью – это большой труд, требующий большой душевной отдачи, гражданского мужества и знаний», — сказала сенатор.

Участники встречи выразили благодарность за помощь, оказываемую семьям с детьми в период пандемии и обратились к сенатору за поддержкой в решении проблем с которыми сталкиваются приемные семьи, живущие в районах Крайнего Севера.

Воспитанники, взятые в семью из других регионов страны, не имеют льгот, которыми пользуются дети, родившиеся в районах Крайнего Севера с рождения. «Эта проблема приемных семей, проживающих и в других субъектах РФ, относящихся к Арктической зоне страны. Также стоит вопрос по обеспечению льготной дорогой неработающих родителей при сопровождении детей на отдых», — отметила Ольга Старостина. «Проблемы необходимо решать на уровне не только региональных, но и федерального законодательства. Взяла эти вопросы для дальнейшей проработки с коллегами – сенаторами на площадке Совета Федерации», — сказала сенатор.

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