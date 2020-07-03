Председатель Совета Федерации поздравила руководство Республики Беларусь и белорусский народ с Днем Независимости

Source: Russia – Council of the Federation

В. Матвиенко направила телеграммы Президенту Белоруссии Александру Лукашенко и главам палат парламента страны.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга направила поздравление Президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко в связи с государственным праздником страны – Днем независимости.

Смотрите также

«От имени Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и от себя лично сердечно поздравляю Вас и весь белорусский народ с Днем независимости Республики Беларусь», — говорится в поздравлении.

«Символично, что этот праздник отмечается в день освобождения города Минска от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году. В Российской Федерации дорожат тем, что граждане Республики Беларусь разделяют чувство гордости за наше общее прошлое, настроены на тесное и продуктивное взаимодействие в будущем».

В Российской Федерации дорожат тем, что граждане Республики Беларусь разделяют чувство гордости за наше общее прошлое, настроены на тесное и продуктивное взаимодействие в будущем

По словам Валентины Матвиенко, бережное отношение к славным традициям истории позволит сохранить национальную идентичность и приумножить нравственные и культурные ценности.

Председатель СФ выступила за укрепление уз дружбы между народами России и Белоруссии, расширение двустороннего стратегического партнерства и сотрудничества, в том числе по линии парламентов двух стран.

«Доброй традицией и хорошим примером наших прочных связей стал форум регионов России и Беларуси», — отметила глава СФ. Она выразила уверенность, что предстоящий Седьмой форум регионов Беларуси и России, который будет проводиться в 2020 году под эгидой верхних палат парламентов двух стран, расширит горизонты совместной плодотворной деятельности.

Также Валентина Матвиенко направила поздравительные телеграммы Председателю Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталье Кочановой и Председателю Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимиру Андрейченко.

MIL OSI