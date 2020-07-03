Source: Russia Federal Space

#РКС#Главное#Рокот#Рокот-М#НПО ИТ#Центр Хруничева03.07.2020 10:50

РКС создаст телеметрическую систему для ракеты «Рокот-М»

Телеметрическая система, создаваемая специалистами холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), существенно сократит габаритно-массовые характеристики новой ракеты и затраты на ее предполетную подготовку. На третьей ступени легкой ракеты «Рокот-М» — разгонном блоке «Бриз-КМ» будет устанавливаться бортовая телеметрическая система «Астра», разработанная специалистами Научно-производственного объединения измерительной техники (НПО ИТ, входит в холдинг «Российские космические системы»).

Использование «Астры» позволит сократить количество телеметрических систем на борту. Система будет работать на протяжении всего цикла подготовки изделия: транспортировка и заправка разгонного блока, предполетная подготовка, старт — в общей сложности около двух недель.

Главный конструктор по измерительным системам НПО ИТ Евгений Бродин: «На комплексе „Рокот“ для проверки наземного оборудования перед стартом осуществлялся „сухой вывоз“ ракеты — на стартовый комплекс вывозили первую и вторую ступени ракеты и космическую головную часть, монтировали и включали. С помощью разгонного блока и его электроники проверяли старт и проводили автономные испытания. Это дорогостоящая и трудозатратная процедура. В новом комплексе мы полностью исключили этот этап за счет разработки специального эквивалента системы „Астра“ для проверки работы всех систем на этапе подготовки к старту».

За счет сокращения количества приборов сократится и количество антенн на борту, что повлияет на вес изделия. Первый летный комплект «Астры» должен быть поставлен уже осенью 2021 года.

Ракета-носитель легкого класса «Рокот» создана в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации и предназначена для выведения космических аппаратов на низкие околоземные орбиты. Первый демонстрационный пуск ракеты-носителя состоялся 16 мая 2000 года. Разработчиком и производителем «Рокота» является Центр им. М.В. Хруничева.

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