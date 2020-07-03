Ростовские газовики выявили у донского предпринимателя многомиллионные хищения газа

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

2 июля 2020, 20:00

Внеплановая проверка специалистов ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» и ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» хлебопекарни и кондитерской с участием представителей СК РФ, УФСБ и МВД по Ростовской области выявила незаконное использование и установку газового оборудования. Также зафиксировано занижение показаний приборов учета газа в результате вмешательства в работу счетных механизмов. Объем похищенного газа составляет около 3 миллионов кубических метров. Общая сумма ущерба более 22 миллионов рублей.

В ходе проверки также установлено, что газификация производственных и жилых объектов индивидуального предпринимателя была проведена с грубыми нарушениями. Использовались пластиковые водопроводные трубы, на газопроводе построено здание, что могло привести к взрыву и пожару.

На территории предприятия незаконно построена автомобильная газонаполнительная станция, которая использовала сетевой газ для заправки автотранспорта кондитерской.

Незаконно было установлено более 30 приборов газового оборудования.

В настоящий момент материалы проверки направлены в правоохранительные органы.

Справка

ООО «Газпром межрегионгаз» — специализированная 100-процентная дочерняя компания ПАО «Газпром». Отвечает за реализацию природного газа на территории Российской Федерации.

Среди приоритетных направлений деятельности «Газпром межрегионгаза» — обеспечение надежных и бесперебойных поставок природного газа всем категориям потребителей в России, участие в газификации регионов, упорядочение и повышение эффективности систем газораспределения, внедрение технологий энергосбережения и энергобезопасности.

Сегодня «Газпром межрегионгаз» через 53 региональные компании по реализации газа обеспечивает газоснабжение всех категорий потребителей в большинстве регионов РФ. Входящие в Группу «Газпром межрегионгаз» 69 газораспределительных организаций оказывают услуги по техническому обслуживанию газового оборудования.

Последние новости по теме

MIL OSI