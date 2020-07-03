Экспертный совет по здравоохранению при Комитете СФ по социальной политике обсудил организацию помощи пациентам с рассеянным склерозом

Source: Russia – Council of the Federation

Провели заседание Т. Кусайко и В. Омельяновский.

В Совете Федерации состоялось заседание Экспертного совета по здравоохранению при Комитете СФ по социальной политике на тему «Совершенствование организации медико-социальной помощи пациентам с рассеянным склерозом».

Провели мероприятие заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области и председатель Экспертного Виталий Омельяновский.

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В заседании участвовали первый заместитель председателя Комитета СФ Валерий Рязанский, РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области член Комитета СФ по социальной политике Юрий Архаров, АрхаровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Сахалинской области президент Общероссийской общественной организации инвалидов-больных рассеянным склерозом, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов, заместитель директора по научной работе ГБУ «Центр клинических исследований и оценки медицинских технологий» Департамента здравоохранения города Москвы Мария Давыдовская, профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова Минздрава России Наталья Хачанова, ученый секретарь Всероссийского общества неврологов, неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова Минздрава России Алла Гехт, руководитель отдела нейроиммунологии Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Алексей Бойко, заведующая АКО Центра рассеянного склероза и других аутоиммунных заболеваний Санкт-Петербурга Мария Шумилина, руководитель центра рассеянного склероза Медико-санитарной части «Нефтяник» г. Тюмень Стелла Сиверцева, представители Министерства здравоохранения, Министерства труда и социального развития, ФОМС, Росздравнадзора.

Татьяна Кусайко подчеркнула, что рассеянный склероз является одним из самых распространенных неврологических расстройств во всем мире. Медико-социальная значимость заболевания обусловлена как прогрессирующим течением заболевания с формированием стойкой инвалидизации, так и значительной распространенностью среди лиц трудоспособного возраста.

«Бремя рассеянного склероза связано не только с положительной динамикой по эпидемиологической ситуации, но и ассоциируется со значительными финансовыми затратами как для системы здравоохранения и государства в целом, так и для самого пациента, его семьи и близких», — сказала парламентарий.

Заседание Экспертного совета по здравоохранению при Комитете СФ по социальной политике

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Заседание Экспертного совета по здравоохранению при Комитете СФ по социальной политике

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Заседание Экспертного совета по здравоохранению при Комитете СФ по социальной политике

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Татьяна Кусайко

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Заседание Экспертного совета по здравоохранению при Комитете СФ по социальной политике

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Татьяна Кусайко

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Татьяна Кусайко отметила, что рассеянный склероз нельзя вылечить. Однако внедрение инновационных методов в раннюю диагностику и лечение останавливает прогресс заболевания и сохраняет жизнь пациентам, а полноценная социальная реабилитация и адаптация возвращают их в общество.

В Российской Федерации предпринимается ряд мер, направленных на совершенствование государственной политики в области поддержки пациентов с рассеянным склерозом

По ее словам, в Российской Федерации предпринимается ряд мер, направленных на совершенствование государственной политики в области поддержки пациентов с рассеянным склерозом. С 2007 года рассеянный склероз вошел в перечень высокозатратных нозологий, и государство взяло на себя обязательство обеспечения пациентов препаратами изменяющими течение рассеянного склероза (ПИТРС). Таким образом, была обеспечена основная масса пациентов патогенетическим, жизнеспасающим лечением. Сегодня в субъектах РФ создаются Центры специализированной медицинской помощи пациентам с рассеянным склерозом.

«Следует отметить, что в настоящее время болезнь трансформируется. Выявляются новые агрессивные формы заболевания, требующие внедрения новых подходов к лечению, так как имеющиеся средства оказываются недостаточно эффективными», — указала сенатор.

Медико-социальная поддержка пациентов с рассеянным склерозом является сложной комплексной задачей, решение которой невозможно без тесного взаимодействия гражданских, экспертных и государственных институтов. В связи с чем, целесообразной представляется работа над созданием программ адаптации в обществе пациентов с рассеянным склерозом, совместно с общественными организациями, подчеркнула Татьяна Кусайко.

Виталий Омельяновский затронул вопросы организации медицинской помощи, ее финансирования, законодательного обеспечения решения проблемы.

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