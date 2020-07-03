37 случаев несанкционированного отбора газа выявили специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» за 6 месяцев текущего года

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

3 июля 2020, 16:45

Сотрудники абонентской службы ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» за 6 месяцев текущего года выявили 37 случаев несанкционированного отбора газа. Сумма причиненного компании ущерба составила порядка 1,95 млн рублей. При этом 19 несанкционированно подключившихся граждан производят возмещение в добровольном порядке, по 18 гражданам идут судебные разбирательства.

После обнаружения факта подача ресурса потребителям была прекращена.

Кроме административного или уголовного наказания и возмещения расходов на проведение работ по ликвидации несанкционированного подключения, нарушители должны будут полностью оплатить незаконно потребленный газ, исходя из мощности оборудования за 3 месяца непрерывной его работы. Если мощность незаконно подключенного оборудования определить невозможно, то в соответствии с п. 62 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 нарушителю придется заплатить в 10 раз больше норматива.

В региональной газовой компании работает подразделение по выявлению несанкционированных подключений и отбора газа, которое на основании комплекса данных о расходах газа, приходящихся на единицу отапливаемой площади, балансе газа по территориальным зонам, экспертных оценок и во взаимодействии с надзорными и правоохранительными органами осуществляют на регулярной основе выверенные рейды по ликвидации подобных нарушений.

«Нужно понимать, что отвечать за неправомерные действия все равно придется. Тем более, что несанкционированные подключения к системе газоснабжения несут угрозу безопасности жизни и здоровья граждан. Сотрудники компании неукоснительно соблюдают все требования по профилактике распространения коронавирусной инфекции — ежедневно проходят медицинский контроль, используют необходимые индивидуальные защитные средства и антисептики», — отметил начальник управления по реализации газа населению Александр Рожков.

Справка

ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» — компания, входящая в структуру ООО «Газпром межрегионгаз» (100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром») и осуществляющая поставку природного газа всем категориям потребителей Воронежской области.

Последние новости по теме

MIL OSI