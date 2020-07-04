В Карачаево-Черкесии прокуратура в судебном порядке добилась взыскания с осужденных ущерба, причиненного преступлением, на сумму свыше 2,8 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Приговором Черкесского городского суда Карачаево-Черкесской Республики Исмаил Эркенов, Тохдар Гогуев и Алан Цахилов признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Установлено, что в апреле 2017 года глава КФХ Цахилов представил в региональное министерство сельского хозяйства фиктивные документы на участие в конкурсном отборе претендентов на получение гранта по поддержке начинающих фермеров.

Эркенов, занимавший на тот момент должность заместителя министра сельского хозяйства региона и Гогуев, являвшийся председателем Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных товаропроизводителей КЧР, обеспечили беспрепятственное рассмотрение поданной документации.

В результате преступной деятельности на основании заключенного соглашения о предоставлении предпринимателю субсидии был причинен ущерб республиканскому бюджету на сумму 2 млн 850 тыс. рублей.

Прокурор Карачаево-Черкесской Республики предъявил гражданский иск о взыскании с осужденных денежных средств в счет возмещения причиненного ущерба, который Усть-Джегутинским районным судом Карачаево-Черкесской Республики был удовлетворен.

Исполнение решения поставлено прокуратурой на контроль.

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