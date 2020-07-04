В Пермском крае после рассмотрения актов реагирования крупный машиностроительный завод погасил 11 млн рублей задолженности по заработной плате

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура г. Александровска Пермского края проверила исполнение трудового законодательства в ОАО «Александровский машиностроительный завод».

Установлено, что в апреле – мае 2020 года указанная организация не выплатила более чем 500 работникам заработную плату в размере более 12,8 млн рублей.

По результатам проверки прокурором города генеральному директору завода внесено представление. Также в отношении юридического лица и его руководителя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).

Кроме того, прокурор Пермского края объявил директору предостережение о недопустимости нарушений трудового законодательства, предупредив его об уголовной ответственности по ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

По итогам принятых мер прокурорского реагирования работодатель изыскал возможность погашения долга, выплатив работникам 11,1 млн рублей.

Погашение оставшейся суммы остается на контроле прокуратуры города Александровска.

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