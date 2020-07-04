Органами прокуратуры продолжается работа по обеспечению законности в сфере реализации национальных проектов

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Одним из главных приоритетов в работе Генеральной прокуратуры Российской Федерации является обеспечение законности и соблюдения прав граждан при реализации национальных проектов.

При выявлении нарушений органами прокуратуры принимается весь комплекс мер реагирования, нацеленных, прежде всего, на защиту прав граждан.

На территории Красноярского края в интересах матери троих несовершеннолетних детей в суд направлено исковое заявление об оспаривании решения территориального управления социальной защиты об отказе в выдаче сертификата на материнский капитал.

В результате вмешательства прокуратур Хабаровского края и Саратовской области уполномоченными органами в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» завершено приобретение медицинского оборудования стоимостью 64,6 млн рублей.

Правительством Забайкальского края после внесения Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратурой представления выделено 3,3 млн рублей на финансирование мероприятий регионального проекта «Чистая вода».

В ряде регионов пресечены нарушения порядка использования бюджетных средств.

Так, в Республике Башкортостан, Новосибирской и Саратовской областях в связи с несоблюдением условий предоставления межбюджетных трансфертов на формирование комфортной городской среды инициировано привлечение глав муниципальных образований к административной ответственности по статье 15.15.3 КоАП РФ.

По материалам прокурорской проверки в Челябинской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность) по причине завышения стоимости строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на 5,2 млн рублей.

Прокуратура Нижнего Новгорода инициировала уголовное преследование по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в связи с оплатой невыполненных работ по ремонту автомобильных дорог на сумму свыше 38 млн рублей.

Всего за прошедшую неделю прокурорами выявлено более 900 нарушений закона, по которым внесено свыше 500 актов реагирования. Работа по надзору за исполнением законодательства при реализации национальных проектов продолжается.

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