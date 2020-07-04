Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Главное#КЦ Южный#РКЦ Прогресс#Прогресс МС-15#МКС#МКС-63#Космодромы#Байконур04.07.2020 08:57

Продолжается подготовка к пуску ракеты-носителя «Союз-2.1а»

На космодроме Байконур продолжается подготовка к пуску ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-15». В пятницу, 3 июля 2020 года, специалисты Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры на космодроме Байконур) и Ракетно-космического центра «Прогресс» (входят в Госкорпорацию «Роскосмос») завершили механическую сборку второй ступени ракеты-носителя.

Сборка проведена на техническом комплексе Центра испытаний технических комплексов, в монтажно-испытательном корпусе (МИК) площадки № 31. Центр также эксплуатирует МИКи на площадках № 254, № 112, № 31, № 2б и обеспечивает проведение работ с составными частями ракет семейства «Союз-2», транспортных кораблей «Союз МС» и «Прогресс МС», космическими аппаратами и разгонными блоками. Организация контроля и качества технологических операций на ракетно-космической технике при подготовке к пуску возложена на Центр организации и контроля испытаний ракетно-космической техники Космического центра «Южный».

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-15» запланирован на 23 июля 2020 года с площадки № 31 космодрома Байконур. Он доставит экипажу 63-й основной экспедиции на Международную космическую станцию запасы топлива, воды и газов, а также служебное оборудование и средства жизнеобеспечения.

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