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#НПО Энергомаш04.07.2020 12:00

Энергомаш получил дипломы Всероссийского конкурса

НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко заняло 2 место Всероссийского конкурса «Организация оборонно-промышленного комплекса высокой социально-экономической эффективности» в номинации «Интегрированная структура оборонно-промышленного комплекса высокой социально-экономической эффективности».

Конкурс проводится по итогам работы за предыдущий год среди организаций и интегрированных структур оборонно-промышленного комплекса, включенных в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса и являющихся победителями и финалистами ведомственных конкурсов на звание «Организация оборонно-промышленного комплекса высокой социально-экономической эффективности».

Документы были поданы в ноябре 2019 года, итоги подведены в феврале 2020 года. Дипломы победителям вручены в конце июня 2020 года.

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