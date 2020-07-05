Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Конкурс#Алексей Леонов05.07.2020 13:13

Завершился конкурс «Впервые в открытом космосе»

Первый шаг в бесконечность. Рожнякова Светлана

Попова София

Ставинога Анна

Раскол времени – Грачева Яна

Госкорпорация «Роскосмос» подвела итоги дистанционного конкурса детских работ «Впервые в открытом космосе». Он приурочен ко дню рождения первого космонавта Алексея Леонова, совершившего выход в открытое космическое пространство. 55 лет назад, 18 марта 1965 года, космический корабль «Восход-2» с космонавтами Павлом Беляевым и Алексеем Леоновым был запущен с космодрома Байконур ракетой-носителем «Восход», а уже через 1,5 часа Алексей Леонов впервые «шагнул в бездну». Он провел за пределами корабля более 12 минут и «отплывал» от него более чем на 5 метров.

В конкурсе приняли участие учащиеся школ из 34 регионов нашей страны и 1 работа зарубежного автора (вне конкурсного отбора). Конкурсное жюри внимательно проводило оценку всех работ по нескольким параметрам, ранжировало и выбрало одного победителя. Им стала Валентина Удалова из г. Хабаровска, автор работы «Он открыл нам космическую истину». Благодаря победе, Валентина получит уникальную возможность побывать на легендарном космодроме Байконур и увидеть своими глазами пуск ракеты-носителя.

Еще четверым участникам будут направлены памятные подарки Госкорпорации «Роскосмос» — это Анна Ставинога (работа «Первый полет в космос»), Светлана Рожнякова (работа «Первый шаг в бесконечность»), Яна Грачева (работа «Раскол времени») и София Попова (работа «От дерзости мысли к воплощению мечты»). Все остальные участники получат памятные дипломы.

«Наш совместный с проектом „Большая перемена“ творческий конкурс „Впервые в открытом космосе“ мы посвятили уникальной личности — инженеру, космонавту, первому человеку, совершившему выход в открытый космос, талантливому художнику Алексею Архиповичу Леонову. Каждый из участников конкурса, подготавливая свою творческую работу, не только мог познакомиться с историей отечественной космонавтики, которая полна ярких событий и достижений, но и прикоснуться к мечте покорения космического пространства, к мечте, с которой начинается первый шаг человека к неизведанному. Мы искренне желаем всем участникам конкурса творческих успехов, реализации своего профессионального пути и будем рады работать вместе в будущем на благо развития российской космонавтики» — подчеркнул директор Департамента развития персонала и сопровождения проектов Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Шишкин.

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