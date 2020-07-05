Source: Russia Federal Space

#НПО Лавочкина#Главное#Луна#Луна-25#Лунная программа05.07.2020 10:28

Испытания АМС «Луна-25» завершатся летом 2021 г.

Российский космический аппарат «Луна-25», который станет продолжением советских станций одноименной серии, планируется запустить в 2021 году. В настоящее время опытно-конструкторская работа «Луна-Глоб», в рамках которой создается космический аппарат «Луна-25», находится на этапе наземной отработки экспериментальных изделий.

Изготовление и испытания лётного космического аппарата «Луна-25» планируется завершить летом 2021 года. Обязательный этап в создании космических аппаратов — проведение электрических и функциональных испытаний, необходимых для подтверждения заданных характеристик всех компонентов. Испытания собранного аппарата начнутся первом квартале 2021 года.

Запуск автоматической межпланетной станции «Луна-25» к естественному спутнику Земли запланирован на 1 октября 2021 года.

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