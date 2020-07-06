А. Майоров: Мы готовы оказать законодательную поддержку развитию биржевых торгов лесоматериалами

Source: Russia – Council of the Federation

Широкое применение современного отлаженного биржевого механизма электронных торгов усилит государственный контроль за рынком лесоматериалов, считает глава Комитета СФ.

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия принял участие во встрече губернатора Челябинской области Алексея Текслера ТекслерАлексей ЛеонидовичГубернатор Челябинской области с Президентом Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Алексеем Рыбниковым.

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В ходе мероприятия, которое прошло в формате видеоконференции, были рассмотрены вопросы повышения эффективности реализации государственной древесины лесными хозяйствами, предоставления мер господдержки при условии приобретения минеральных удобрений на организованных торгах. Кроме этого стороны обсудили перспективы заключения соглашения о сотрудничестве по развитию биржевых торгов между Челябинской областью и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей.

Вопросы законодательного обеспечения развития лесного хозяйства, борьба с нелегальным оборотом древесины находятся в фокусе особого внимания Совета Федерации

«Вопросы законодательного обеспечения развития лесного хозяйства, борьба с нелегальным оборотом древесины находятся в фокусе особого внимания Совета Федерации», — отметил Алексей Майоров, приветствуя участников встречи.

Он напомнил, что в прошлом году принято постановление палаты «Об усилении контроля за оборотом древесины и противодействия ее незаконной заготовке», которым рекомендовано Правительству РФ реализовать комплекс мер, обеспечивающих наведение порядка в отрасли и вывести ее в разряд высокодоходных. Одна из таких мер — развитие биржевых торгов лесоматериалами, подчеркнул сенатор.

Глава Комитета СФ обратил внимание, что в Плане мероприятий Правительства РФ, принятом во исполнение данного постановления, биржевая торговля лесом, заготовленным, в том числе, государственными учреждениями в целях ухода за лесами, является одним их ключевых мероприятий по борьбе с коррупцией в лесной сфере, нелегальным оборотом древесины.

Алексей Майоров подчеркнул, что исполнение и результативность этих мероприятий находятся на личном контроле Председателя Совета Федерации, созданной по ее поручению рабочей группы по совершенствованию лесного законодательства под председательством заместителя Председателя СФ Юрия Воробьева, ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области а также профильного Комитета СФ.

«Итоги парламентского контроля показывают, что широкое применение современного отлаженного биржевого механизма электронных торгов будет способствовать формированию справедливых цен на российский лес, усилит государственный контроль за рынком лесоматериалов, повысит экономическую эффективность отраслевых учреждений, снизит затраты бюджета, увеличит доходы федерального и региональных бюджетов от использования лесов», — сообщил парламентарий.

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа — безусловный лидер биржевой торговли лесоматериалами в стране. Организация с 2014 года выполняет поручение Президента России, данного им на заседании Госсовета Российской Федерации, напомнил законодатель.

«Биржа — наш добрый партнер. Она не только участвует во всех парламентских мероприятиях, но и вносит существенный вклад в формирование государственной лесной политики», – считает Алексей Майоров. При этом он указал, что сейчас по инициативе Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга Правительством РФ разрабатывается новая редакция Лесного кодекса РФ и Стратегия развития лесного комплекса России до 2030 г. Сенатор уверен, что сотрудничество в данной сфере обеспечит развитие лесного комплекса региона и увеличит доходы регионального бюджета.

«Мы со своей стороны готовы предоставить площадку для обсуждения возникающих вопросов, подготовки необходимых предложений и оказать законодательную поддержку развитию биржевых торгов лесоматериалами», — подчеркнул парламентарий.

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