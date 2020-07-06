А. Синицын провел «круглый стол», посвященный вопросам обращения лома и отходов черных и цветных металлов

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие состоялось в режиме видеоконференции.

Член Комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Синицын СиницынАлексей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кемеровской области – Кузбасса провел «круглый стол» на тему «О регулировании отдельных вопросов, связанных с обращением лома и отходов черных и цветных металлов в Российской Федерации».

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В мероприятии приняли участие представители Министерства промышленности и торговли, Федеральной антимонопольной службы, отраслевых предприятий и профильных коммерческих структур.

Участники заседания рассмотрели развитие систем лицензирования и саморегулирования в сфере обращения металлического вторсырья, создание механизмов индексирования цен на лом, ограничения его экспорта, проблемы утилизации автотранспортных средств и особенности оплаты металлолома, принимаемого от физических лиц.

Генеральный директор Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Виктор Ковшевный представил позицию профессионального сообщества по теме «Ограничение экспорта лома металлов», отметил, что предложение об ограничении не поддерживается.

«Круглый стол» на тему «О регулировании отдельных вопросов, связанных с обращением лома и отходов цветных металлов в Российской Федерации» в формате видеоконференции

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«Круглый стол» на тему «О регулировании отдельных вопросов, связанных с обращением лома и отходов цветных металлов в Российской Федерации» в формате видеоконференции

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«Круглый стол» на тему «О регулировании отдельных вопросов, связанных с обращением лома и отходов цветных металлов в Российской Федерации» в формате видеоконференции

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«Круглый стол» на тему «О регулировании отдельных вопросов, связанных с обращением лома и отходов цветных металлов в Российской Федерации» в формате видеоконференции

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«Круглый стол» на тему «О регулировании отдельных вопросов, связанных с обращением лома и отходов цветных металлов в Российской Федерации» в формате видеоконференции

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«Круглый стол» на тему «О регулировании отдельных вопросов, связанных с обращением лома и отходов цветных металлов в Российской Федерации» в формате видеоконференции

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Алексей Синицын

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«Круглый стол» на тему «О регулировании отдельных вопросов, связанных с обращением лома и отходов цветных металлов в Российской Федерации» в формате видеоконференции

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«Круглый стол» на тему «О регулировании отдельных вопросов, связанных с обращением лома и отходов цветных металлов в Российской Федерации» в формате видеоконференции

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«Круглый стол» на тему «О регулировании отдельных вопросов, связанных с обращением лома и отходов цветных металлов в Российской Федерации» в формате видеоконференции

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«Круглый стол» на тему «О регулировании отдельных вопросов, связанных с обращением лома и отходов цветных металлов в Российской Федерации» в формате видеоконференции

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«Круглый стол» на тему «О регулировании отдельных вопросов, связанных с обращением лома и отходов цветных металлов в Российской Федерации» в формате видеоконференции

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Исполнительный директор Ассоциации Марина Угловская рассказала о развитии систем лицензирования и саморегулирования в области обращения лома черных и цветных металлов.

Выступление генерального директора ООО «Российский аукционный дом», председателя комитета по организации торгов Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Андрея Степаненко было посвящено теме продажи принадлежащего госкомпаниям лома металлов через систему электронных торгов. Он также остановился на вопросах создании системы индексов цен на лом на основе данных продаж лома металлов на электронных торговых площадках, предназначенных для приватизации государственного имущества.

Заместитель председателя Комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам Деловой России Наталья Беляева затронула проблемы утилизации автотранспортных средств.

Участники заседания предложили ввести систему учета образуемого лома в компаниях с государственным участием. Данная статистика способствует формированию наиболее точных планов загрузки производств и позволяет планировать необходимые инвестиции в их модернизацию. Создание прозрачной, экономически-привлекательной системы оборота лома и отходов металлов, поддающейся мониторингу всеми заинтересованными участниками отрасли является одной из приоритетных задач, поскольку лом — это ценное стратегическое сырье для металлургии, одновременно опасный отход, требующий профессиональной утилизации.

Было предложено стимулировать добровольный переход рынка к использованию электронных механизмов торговли и постепенно увеличивать доли сделок с ломом через публичные торги, проводимые на электронных площадках.

Как отмечается в рекомендациях по итогам обсуждения, в настоящее время отдельными инициативами ФАС России по изменению правил по обращению с ломом черных и цветных металлов планируется ввести биржевую торговлю ломом металлов, направляемого на экспорт, а также ломом, принадлежащего госкомпаниям. Для этих целей ФАС России подготовлены проекты по внесению изменений в постановления Правительства РФ . «Такой подход является односторонним, не вписывается в систему законодательства», — говорится в документе.

Используемый в предложениях ФАС России подход не учитывает еще один значительный сегмент публичных продаж, а именно реализацию имущества через классические публичные торги, проводимые на электронных торговых площадках. Именно такая практика реализации имущества является в настоящее время превалирующей, в частности, при приватизации, банкротстве, реализации заложенного, арестованного и конфискованного имущества. Классически торги широко использовались при реализации лома металлов в виде высвобождаемого движимого военного имущества, отмечается в рекомендациях.

«Также необходимо обратить внимание, что в период борьбы с коронавирусной инфекцией отрасль обращения с ломом и отходами металлов осталась фактически без государственной поддержки. Напротив, власти в ряде субъектов РФ ввели прямые временные запреты на заготовку лома, которые еще не везде сняты. Появились попытки искусственно регулировать рынок через ограничение экспорта лома черных металлов», — отмечается в документе.

Кроме того, в связи с общемировой тенденцией, значительно снизилось как производство металлов, так и потребления лома. Для рынка ломозаготовки такая неблагоприятная совокупность факторов может привести к обвалу, и, как следствие, банкротству легальных предприятий, массовым сокращениям рабочих мест, экологическими и техногенными катастрофами из‑за отсутствия профессионального обезвреживания и переработки металлосодержащих отходов.

В рекомендациях предложены оперативные меры, необходимые для преодоления кризиса в отрасли обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов. В частности, предлагается возобновить и оптимизировать государственную программу утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств. Участники «круглого стола» предлагают не вводить искусственных ограничений рынка, как тарифных, так и нетарифных мер регулирования. Ввести мораторий на ограничения и запреты экспорта лома черных и цветных металлов минимум на 3 года.

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