В. Кравченко провел прием граждан в Томске

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор обсудил вопросы реализации услуг в сфере авиаперевозок и социальной поддержки участников боевых действий.

Член Комитета Совета Федерации по экономической политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области Владимир Кравченко провел прием граждан в формате телефонных звонков.

Одно из обращений было связано с невозможностью заявителя получить какую‑либо информацию о перспективах пассажирских перевозок, которые осуществляет одна из авиакомпаний. Молодая семья в июне приобрела авиабилеты по направлению «Томск-Сочи». Но, спустя непродолжительное время СМС-сообщением они были уведомлены, что рейсы отменяются до октября текущего года. Звонки на «горячую линию» авиакомпании на данный момент к успеху не привели: на звонки граждан там не отвечают.

«Я посетил аккаунты в социальных сетях авиакомпании: оказалось, что томская семья такая не одна. В комментариях в постах авиаперевозчика огромное число гневных сообщений от пассажиров, которые, по их информации, не могут ни возвратить деньги, ни приобрести билеты при помощи специального сертификата. Граждане требуют разобраться в ситуации и обещают начать направлять обращения в органы прокуратуры и подразделения Роспотребнадзора. Конечно же, в этих случаях необходимо детально разобраться», — сообщил сенатор.

Также в адрес Владимира Кравченко от имени воинов-интернационалистов обратился председатель правления Томской региональной организации «Российского Союза ветеранов Афганистана» Михаил Колмаков с просьбой рассмотреть предложение о понижении пенсионного возраста для участников боевых действий, в том числе ветеранов войны в Афганистане.

Воины-интернационалисты предлагают внести норму в законодательство, которая бы предоставляла ветеранам боевых действий право выхода на пенсию с 55 лет женщинам и 60 лет мужчинам.

Комментируя инициативу, сенатор подчеркнул, что он полностью поддерживает данное предложение, но, в то же время, оно требует обстоятельного анализа как на уровне парламентских структур, так и на уровне правительства.

«Для того, чтобы эта инициатива была принята, нужно внести проект федерального закона. В свою очередь, к законопроекту должно быть приложено заключение Правительства, подготовленное с учетом мнения Минфина. И только тогда он может рассматриваться на заседаниях комитетов, пленарных заседаниях Государственной Думы и Совета Федерации. Инициатива затрагивает интересы более чем 600 тысяч ветеранов войны в Афганистане, а также десятков тысяч ветеранов других войн», — отметил сенатор.

Резюмируя итоги приема граждан, парламентарий выразил мнение, что достаточно часто обращения граждан становятся поводом для корректировки правового поля или повышения эффективности правоприменения.

«В верхней палате мы на системной основе ведем анализ обращений граждан, мнений экспертов и по рассматриваемым законопроектам, и по уже вступившим в силу нормативным правовым актам. Такой подход, безусловно, повышает качество парламентской деятельности», — подвел итоги Владимир Кравченко.

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