В. Матвиенко поздравила Н. Назарбаева с юбилеем

Source: Russia – Council of the Federation

Спикер СФ отметила роль Первого Президента Казахстана в становлении страны и укреплении российско-казахстанских отношений.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга направила поздравление Первому Президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву в связи с 80-летием со дня его рождения.

Глава СФ отметила вклад Нурсултана Назарбаева как Лидера Нации в достижение впечатляющих успехов в решении задач всестороннего развития Казахстана.

«Последовательный и неизменный сторонник дружественных отношений России и Казахстана, Вы всегда вносили и продолжаете вносить огромный личный вклад в укрепление стратегического партнерства и союзничества наших стран, что является одним из важных факторов обеспечения стабильности, безопасности и мира в Центральной Азии», — заявила Валентина Матвиенко.

Она также подчеркнула роль Нурсултана Назарбаева как почетного сенатора Республики Казахстан в развитии российско-казахстанского межпарламентского взаимодействия, выработку общих позиций, продвижение совместных инициатив на многих мировых площадках.

Председатель СФ пожелала Первому Президенту Казахстана крепкого здоровья и дальнейших успехов в его деятельности, направленной на процветание казахстанского народа.

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