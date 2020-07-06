Г. Карасин: Принимаются меры, направленные на реализацию Постановления СФ о поддержке развития Сахалинской области

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялось церемония вручения благодарностей губернатора Сахалинской области по итогам проведения Дней региона в Совете Федерации.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области Григорий Карасин КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области по итогам проведения Дней региона вручил благодарности губернатора Сахалинской области. Участие в торжественной церемонии также приняли: член Совета Федерации от законодательного органа государственной власти Сахалинской области, член Комитета СФ по социальной политике Юрий Архаров и заместитель председателя Правительства Сахалинской области – руководитель Представительства Сахалинской области при Правительстве РФ Виталий Гудин.

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Григорий Карасин поблагодарил сотрудников Совета Федерации за серьезную и слаженную работу, позволившую провести на высоком уровне Дни Сахалинской области в СФ 25–26 февраля 2020 г. По его словам, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга высоко оценила проведение Дней региона в верхней палате.

«В настоящее время принимаются меры, направленные на реализацию Постановления Совета Федерации, принятом в марте 2020 г. на пленарном заседании СФ по итогам выступлений губернатора Сахалинской области и Председателя Сахалинской областной Думы. В частности, проведена работа по включению в перечень автомобильных дорог федерального значения трассы Южно-Сахалинск – Оха» — сообщил сенатор.

По его словам, продолжается реализация проекта создания транспортного железнодорожного сообщения с материком, — строительство железнодорожной линии Селихин – Ныш. Выбран маршрут прохождения трассы, сформирован перечень мероприятий по строительству, проработаны вопросы подключения к инженерным коммуникациям.

Кроме того, подготовлена необходимая документация по строительству новой взлетно-посадочной полосы в Южно-Сахалинске, работы по которой планируется завершить к 2024 году.

По словам Григория Карасина, ведется работа и по развитию рыбной отрасли в регионе. «Существующие ограничения в законодательстве не позволяют использовать потенциал прибрежной зоны в полной мере. Сахалинской областной Думой уже подготовлен проект ФЗ и направлен парламентариям с предложением рассмотреть возможность внесения изменений в отдельные законодательные акты РФ для совершенствования отношений в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов и аквакультуры», — сказал он.

Отчет по реализации Постановления в Совете Федерации запланирован на период осенней сессии 2020 год, сообщил парламентарий.

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