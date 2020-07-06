Source: Russia – Council of the Federation

В Севастополе отметили окончание героической обороны города в 1941–1942 годах.

Член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя Екатерина Алтабаева АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя приняла участие в мероприятиях по случаю окончания обороны Севастополя в 1941–1942 годах.

На 35-й батарее — последнем рубеже боев за город состоялся вечер памяти «Помнить, чтобы жить». В этом году он прошёл в ограниченном формате из‑за действующего режима повышенной готовности.

На территории мемориального комплекса собрались врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев, РазвожаевМихаил ВладимировичВременно исполняющий обязанности губернатора города Севастополя его заместители, родственники героев, защищавших город во время Великой Отечественной войны.

В Севастополе отметили окончание героической обороны города в 1941–1942 годах

Как рассказала сенатор, защитником Севастополя был и ее дед — Шилин Фёдор Михайлович. Он служил помощником начальника штаба батальона 2-го Перекопского полка морской пехоты. Последнее письмо от него было датировано 26 мая 1942 года. Позднее пришло извещение о том, что он пропал без вести 3 июля 1942 года. Эта дата считалась официальным днём окончания обороны города.

Память о Великой Отечественной войне является нравственной основой нашего общества, цементирует наше государство

Сенатор призвала сохранять правду о героической обороне города. «Память о Великой Отечественной войне является нравственной основой нашего общества, цементирует наше государство», — подчеркнула Екатерина Алтабаева. «Те, кто фальсифицирует историю — предает память героев и попирает Основной закон Российской Федерации».

«Герои Великой Отечественной войны, защитники Севастополя подарили нам возможность жить в сегодняшнем дне. Мы помним, чтобы жить!» – заключила парламентарий.

Вечер завершился минутой молчания и возложением цветов к местам упокоения защитников на 35-й батарее.

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